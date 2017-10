Usiądź wygodnie

Wdrożenie systemu analityki biznesowej, integrującego systemy zarządzania przedsiębiorstwem w jedno narzędzie przeznaczone dla zarządu, pozwoliło firmie Profim z Turku efektywniej zarządzać biznesem i osiągać zamierzone cele biznesowe.

Turek to miasto najczęściej kojarzone z zagłębiem węgla brunatnego. Od kilku lat jego postrzeganie się zmienia dzięki spółce Profim, największemu producentowi siedzisk biurowych w Polsce, wytwarzającemu miesięcznie 120 tys. foteli, krzeseł obrotowych, krzeseł konferencyjnych i innych miękkich siedzisk typu softseating. Profim daje utrzymanie blisko 2 tys.rodzin, mając duży wpływ na regionalny rynek pracy. Procesy w tak dużym przedsiębiorstwie muszą być wspierane przez nowoczesne rozwiązania IT.

W halach produkcyjnych Profim stelaże siedzisk powstają ze stalowych rur, ciętych przez laserowe automaty sterowane numerycznie. Gną je automatyczne hydrauliczne giętarki. Scalają roboty spawalnicze. Końcową obróbkę wykonują automaty szlifierskie. W tunelu natryskowym lakierni, zarządzanym przez inteligentne aplikacje, nanoszone są ekologiczne, trwałe powłoki, osuszane następnie w sterowanych numerycznie piecach.

Zakład zbudował zautomatyzowaną linię galwaniczną, jedną z większych w Europie Środkowo-Wschodniej, o wydajności 30 tys. m2 na miesiąc. W praktyce oznacza to 160 tys. galwanizowanych elementów.

Z tworzyw spienionych metodą wtryskową wykonywane są siedziska, oparcia i kubełki na w pełni zautomatyzowanym Wydziale Pianek Wylewanych. Następnie na Wydziale Szwalni tkaniny i skóry pokrycia foteli wykrawane są na sterowanych numerycznie katerach i zszywane w pokrowce. W końcu komponenty łączone są w produkt dopasowany do indywidualnego zamówienia.

Meble przechodzą testy wytrzymałościowe w zakładowym laboratorium. Wielokrotnym próbom obciążenia, naśladującym cykl siadania i wstawania, poddaje się każdy model siedziska. Produkcja w Profim odbywa się całodobowo, niemal przez wszystkie dni w roku.

Konsekwencja działań

Spółka założona przez Ryszarda Rychlika przez ćwierć wieku rozwijała się organicznie. W 2016 r. przedsiębiorstwo osiągnęło blisko 500 mln zł przychodów. Dalszy rozwój nie był już możliwy bez udziału strategicznego partnera. W maju tego roku w prasie biznesowej dużo pisano w związku z istotną zmianą struktury własnościowej w Profim. Większościowe udziały nabył fundusz inwestycyjny Innova Capital z intencją podniesienia przychodów spółki do 1 mld zł rocznie. Były prezes Ryszard Rychlik zasiadł w fotelu (własnej produkcji) przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zapowiedź realizacji ambitnych celów biznesowych miała podstawy w warstwie technologicznej. „Mózgiem” firmy jest bowiem wdrożony niedawno system typu Bussines Intelligence, zapewniający bardziej efektywne wykorzystanie potencjału zasobów organizacji czy szybszą reakcję na zdarzenia w obszarze produkcyjnym. „Wdrożyliśmy system BI typu Qlik Sense, integrujący wszystkie systemy w przedsiębiorstwie, system ERP IFS Applications, Asprova i MES w jedno narzędzie przeznaczone dla kierownictwa spółki, umożliwiające komplementarną kontrolę wszelkich aktywności przedsiębiorstw” – zaznacza Przemysław Fernówka, kierownik Działu IT Profim.

Qlik Sense to rozwiązanie analityki biznesowej typu in-memory. Dane mogą pochodzić z różnych źródeł, a analizy można przeprowadzać w dowolnym miejscu i czasie z dowolnego urządzenia. Głównym obszarem analizy zostały objęte procesy związane z produkcją: analiza planu produkcyjnego, analiza realizacji produkcji, analiza wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa. W powiązaniu do obszaru produkcyjnego analizie podane zostały również procesy logistyczne: stany magazynowe, zaopatrzenie oraz procesy jakościowe związane z obsługą reklamacji na wyroby własne, jak również jakość współpracy z dostawcami.

„Wdrożenie systemu typu Bussines Intelligence, jakim jest Qlik Sense, to logiczna konsekwencja prac, które przeprowadzaliśmy uprzednio” – tłumaczy szef działu IT. „Kilkanaście miesięcy wcześniej musieliśmy wdrożyć System Realizacji Produkcji oparty na technologii Opera Manufacturing Execution System (MES). Produkcja krzesła czy fotela w naszej fabryce opiera się na kilkudziesięciu operacjach wykonywanych przez różne roboty przemysłowe. Linie produkcyjne złożone są z urządzeń wielu producentów, których sterowanie w każdym przypadku opatrzone jest innym protokołem. Istniała potrzeba generalnego, prostego nadzoru wszystkich procesów” – dodaje Przemysław Fernówka.

Śledzenie i wizualizacja produkcji w toku, kontrola rzeczywistego czasu pracy maszyn i ludzi, rejestracja przyczyn przestojów, aktualizacja stanów magazynowych, elektroniczny obieg dokumentacji technicznej oraz wiele istotnych dla produkcji działań, od etapu zakupu surowców po opuszczenie fabryki przez produkt gotowy, udało się opanować tak, że dostęp do danych realizowany jest z jednego stanowiska po uruchomieniu pojedynczej aplikacji.

W perspektywie dwóch, trzech sezonów użytkowania tych analitycznych narzędzi na podstawie gromadzonych przez nie danych możliwe będzie przewidywanie niekorzystnych zdarzeń. Wyeliminowane zostaną awarie. Podniesiona doskonałość operacyjna spółki.

Wdrożona analityka biznesowa zwiększyła terminowość we wszystkich jej kategoriach. Łatwiej jest dobrać ludzi do planowanych zadań. Zoptymalizowano obciążenia środków produkcji. Wyeliminowano tzw. wąskie gardła.

Jesteśmy w Gospodarce 4.0 Mogę mówić o wdrożeniach IT w Profimie z dwóch perspektyw. Po pierwsze, przedstawiciela nowego strategicznego inwestora, który musiał się z nimi zapoznać, zanim doszło do wejścia kapitałowego do spółki. Po drugie, jako użytkownik nowych rozwiązań, które wspomagają mój zespół i jego pracę na co dzień. Integracja systemów ERP, INF, EQ jest na poziomie nieporównywalnym z czymś, z czym miałem dotychczas do czynienia. Jestem przekonany, że znajdujemy się w najbardziej zaawansowanym technologicznie przedsiębiorstwie produkcyjnym w Polsce. Może nie jedynym, ale inne mogą być, co najwyżej, tak samo zaawansowane. Wdrożenie systemu zarządzania zapasami Asprova APS jest to wyczyn, jaki udał się jedynie w 3% firm w kraju. Profim jest perłą polskiej gospodarki. Wiara obecnych udziałowców, że w najbliższych latach zwiększą przychody dwukrotnie przy i tak przecież niebagatelnych obecnych obrotach, jest uzasadniona. Tu jest jeszcze ogromny potencjał. Stoimy u bram tego, co teoretycy nazywają Gospodarką 4.0. A w zasadzie Profim już tę bramę minął. Poza szwalnią nie ma ludzi na stanowiskach stricte robotniczych. Każdy jest tu wyposażony w tablet. Wpatrując się w ekran, spędza więcej czasu, niż robiąc cokolwiek innego. Jesteśmy o krok od internetu rzeczy, kiedy to maszyny będą się ze sobą komunikować bez udziału człowieka. Kolejnym skokiem w technologii będzie zmiana specjalizacji ludzi ze środków transportu wewnątrzzakładowego, dając im zajęcie w innych rozwijających się działach Profim. Marcin Porada, dyrektor operacyjny, członek zarządu Profim.

Kosztotwórcze magazynowanie

W Profim magazynowanie materiałów lub wyrobów gotowych nawet przez kilka dni to koszty sięgające milionów złotych. Potrzebne było informatyczne wsparcie minimalizujące te straty. „Zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Asprova APS. Uważamy, że warto inwestować w to, co najlepsze. To się potem opłaca. Nasz system łączy zlecenia sprzedaży ze zleceniami produkcji, które z kolei są kojarzone z zamówieniami zakupów materiałów i półproduktów” – mówi Przemysław Fernówka.

Wyeliminowano oczekiwanie produkcji na komponenty, jak również ograniczono zapasy wyrobów gotowych. Zarządzający generują raport stanów magazynowych w czasie rzeczywistym. Zniknęła w Profim praktyka tworzenia planów zakupowych i sprzedażowych opierających się na Excelu.