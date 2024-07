Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie z nową infrastrukturą sieciową Cisco

Odnowiony niedawno Oddział Transplantologii szpitala został wyposażony w bezprzewodową infrastrukturę sieciową Cisco. To kolejny, po onkologii, oddział objęty modernizacją sieci. Do końca 2024 roku sieć bezprzewodowa Cisco połączy cały szpital.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy jest największym szpitalem pediatrycznym w południowej Polsce. Pod opiekę krakowskich specjalistów trafia rocznie 250 tys. pacjentów z najcięższymi chorobami. Przez lata placówka zmagała się z problemami z łącznością, wynikającą z przestarzałej infrastruktury, topografii budynku i betonowej konstrukcji. Czynniki te utrudniały transmisję danych, w tym komunikację z siecią komórkową, co było poważnym utrudnieniem nie tylko dla pacjentów i ich rodzin, ale także dla personelu szpitala.

Inżynierowie Cisco, po analizie warunków lokalizacyjnych, podjęli - wraz z zespołem IT szpitala - decyzję o wdrożeniu sieci składającej się z przełączników Cisco Catalyst 9200 i punktów dostępowych Catalyst 9100, zarządzanych przez kontroler Cisco Wireless Controller 9800. Zastosowano też rozwiązanie Cisco Identity Services Engine - celem zwiększenia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Nowa sieć bezprzewodowa na Oddziale Transplantologii została zintegrowana z istniejącą siecią Cisco.

Co ważne, sieć bezprzewodowa jest także wykorzystywana przez rozwiązanie internetu rzeczy dostarczone przez Kontakt.io, partnera Cisco, bazujące na opierając się na platformie Cisco Spaces. Rozwiązanie umożliwia jeszcze dalej idącą optymalizację użytkowania i zarządzania sprzętem medycznym w szpitalu - czytamy w komunikacie prasowym Cisco.

Dzięki nowej sieci pacjenci i ich rodziny mogą korzystać z łączności bezprzewodowej w celach rekreacyjnych, komunikacyjnych i edukacyjnych. To szczególnie istotne w przypadku pacjentów przebywających w szpitalu przez dłuższy czas.

Personel szpitala uzyskuje natomiast dostęp do sieci, z którą zintegrowany został sprzęt medyczny. Pozwala to przekazywać w czasie rzeczywistym informacje o wynikach badań oraz stanie pacjenta bez konieczności fizycznego podłączania urządzeń medycznych do infrastruktury sieciowej.

Projekt o całkowitej wartości szacowanej na 7 milionów złotych jest finansowany przez Cisco w formie darowizny.