Turcy mogą ponownie korzystać z Instagrama

Rząd turecki opublikował przedwczoraj komunikat informujący, że po blisko dwutygodniowej blokadzie przywrócił internatom zamieszkującym tej kraj możliwość korzystania z platformy mediów społecznościowych Instagram.

Decyzja tak zapadła po tym, gdy szefowie firmy zgodzili się współpracować z władzami w celu rozwiązania problemów dotyczących zastrzeżeń, jakie władze Turcji zgłaszają pod adresem tej usługi. Turcja zablokowała dostęp do platformy mediów społecznościowych na początku sierpnia za jak to określiła „nieprzestrzeganie praw i zasad kraju obowiązujących w Turcji oraz naruszenie wrażliwości opinii publicznej”.

W wyniku naszych negocjacji z przedstawicielami Instagrama znieśliśmy blokadę tej platformy po tym, jak jej szefowie obiecali współpracować z nami, aby spełnić nasze żądania dotyczące przestępstw związanych cenzurą postów generowanych przez naszych obywateli, zakomunikował na platformie X minister transportu i infrastruktury Turcji.

Chodziło główni o to iż wysoki rangą urzędnik turecki oskarżył Instagram o blokowanie postów kondolencyjnych w związku z zabójstwem przez Izrael przywódcy palestyńskiej grupy bojowników Hamas (Ismael Haniyeh). Turcja potępiła ataki Izraela na Gazę, wezwała do natychmiastowego zawieszenia broni i skrytykowała to, co nazywa bezwarunkowym poparciem państw zachodnich dla Izraela

Dziewięciodniowy zakaz wywołał protesty użytkowników i małych firm, które docierają do swoich klientów za pośrednictwem platformy.

Turcja zajmuje obecnie bardzo wysokie, bo piąte miejsce na świecie pod względem korzystania z Instagrama, z ponad 57 milionami użytkowników. Pierwsze cztery miejsca w tym rankingu zajmują Indie, Stany Zjednoczone, Brazylia i Indonezja.