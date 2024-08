Treści generowane przez ChatGPT będą w przyszłości opatrzone znakiem wodnym

Jak podają dobrze poinformowane źródła, firma OpenAI opracowała już ponad rok temu narzędzie do znakowania wodnego tekstów generowanych przez bota ChatGPT, ale jak dotąd nie wdrożyła go do użytku. OpenAI potwierdziło tę informacje dodając jednak, że cały czas pracuje nad takim rozwiązaniem i data jego wdrożenia nie została ustalona.

Grafika: AFP