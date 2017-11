Trend Micro poszerza ofertę o dwa nowe urządzenia TPS

Firma Trend Micro poinformowała o wprowadzeniu do oferty dwóch nowych urządzeń nadzorujących ruch sieciowy, które zapobiegają włamaniom do systemu IT. Są to urządzenia należące do rozwiązań typu TPS (Threat Protection System), które mają wysokość 1RU i obsługują ruch sieciowy z szybkością 40 Gb/s.

Urządzenia Trend Micro TippingPoint 8200TX i 8400TX bazują na technologii XGen i oferują model licencjonowania, dzięki któremu klienci mogą zwiększyć wydajność swoich systemów bezpieczeństwa poprzez zmianę licencji, bez konieczności wprowadzania zmian w infrastrukturze sieciowej. Rozwiązania z serii TX zapewniają ochronę przed atakami wykorzystując dane analityczne udostępniane im w ramach programu Trend Micro Smart Protection Network (SPN) i pozwalają identyfikować i blokować znane, nieznane i nieujawnione dotąd rodzaje ataków, realizując te zadania w czasie rzeczywistym. Zobacz również: Ponad połowa firm nie zaplanowała jeszcze budżetu na wdrożenie RODO

Raport Trend Micro ujawnia słabości IoT i domowego internetu W nowej serii dodano także możliwość oceny reputacji oraz blokowanie zdefiniowanych przez użytkownika złośliwych adresów URL. Dzięki funkcji Advanced Threat Analysis, nowe rozwiązanie umożliwia analizowanie podejrzanych adresów URL także w kontrolowanym środowisku (sandbox) Trend Micro Deep Discovery w celu ich blokowania. Trend Micro informuje, że urządzenia zostały ostatnio przetestowane przez niezależną firmę NSS Labs oceniająca tego typu rozwiązania, która przyznała im status „Zalecane”, zgodnie z wynikami testu 2017 NSS Labs Next Generation Intrusion Prevention Systems (NGIPS). Firma ta oszacowała skuteczność ochrony oferowanej przez urządzenia TippingPoint TX na 99,65%. Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, Trend Micro zajął 291 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży na polskim rynku swoich produktów i usług (z wynikiem 1 9463 tys. zł).