Transakcja przejęcia firmy Juniper przez HPE pod lupą kolejnego organu regulacyjnego

Tym razem jest to brytyjski organ regulacyjny CMA (Competition and Markets Authority; Urząd ds. Konkurencji i Rynków), który sprawdzi czy transakcja ta nie wpłynie ujemnie na brytyjski rynek usług telekomunikacyjnych.

Na początek przypomnienie, że porozumienie w tej sprawie obie firmy osiągnęły na początku tego roku. Zawarta wtedy wstępna umowa przewiduje, że transakcja będzie kosztować HPE 14 mld USD. W krótkim oświadczeniu organ regulacyjny zapowiada, że zbada czy akwizycja jest zgodna z brytyjskim prawem i ustawą antymonopolową, oraz czy nie wpłynie negatywnie na brytyjski rynek telekomunikacyjny.

Decyzja w tej sprawie ma zapaść do połowy sierpnia. Wtedy CMA zdecyduje czy nie zgłasza sprzeciwu, czy też postawi weto. Jednocześnie zaprasza zainteresowane tą transakcją strony do zgłaszania swoich uwag najpóźniej do 3 lipca. Po ogłoszeniu transakcji na początku tego roku, szefowie obu firm zapewniali iż przejęcie spowoduje ożywienie rynku telekomunikacyjnego i przyniesie klientom same korzyści. Wskazali też na olbrzymi potencjał nowej firmy, pozwalający sprostać coraz większym wymaganiom w zakresie mocy i wydajności infrastruktur telekomunikacyjnych w erze dynamicznego rozwoju sztucznej inteligencji.

Transakcja oczekuje obecnie na akceptacje ze strony kilku kolejnych organów - w tym przez organ amerykański, a więc kraju, w którym obie firmy mają swoje centrale - i można oczekiwać, że zostanie sfinalizowana pod koniec 2024 lub początku 2025 roku.