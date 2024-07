To okrycie brytyjskiej firmy może przyspieszyć rozwój komputerów kwantowych

W zgodnej opinii ekspertów ostatnie dokonania tej firmy mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu szybkich i jednocześnie tanich komputerów kwantowych. Chodzi o technologię opracowaną przez założoną w 2019 roku, liczącą sobie kilkadziesiąt osób pochodzących z różnych krajów (w tym z Polski) firmę Oxford Ionics.

Oxford Ionics twierdzi iż za trzy lata może zacząć produkować na masową skalę zaprojektowany przez nią chip kwantowy, dzięki któremu na komputery tego typu będą sobie mogły pozwolić nawet mniej zasobne finansowo firmy. Nowa technologia umożliwia niezwykle szybkie wykonywanie bardzo skomplikowanych obliczeń i rozwiązywanie problemów zbyt trudnych dla zwykłych komputerów.

Będzie to możliwe za sprawą nowatorskiej technologii, która pozawala produkować tanim kosztem układy zawierające uwięzione jony (trapped ions). Nowy chip stworzony przez firmę z Kidlington (bo tam znajduje się jej główna siedziba) zapewnia ponad dwukrotnie większą wydajność w porównaniu z poprzednimi technologiami używany do produkcji tego rodzaju układów. Oxford Ionics twierdzi, że pierwsze komputery kwantowe zawierające takie chipy mogą powstać w 2027 roku.

Zobacz również:

Do tej pory do produkcji chipów bazujących na technologii uwięzionych wykorzystuje się lasery. Jest to niezwykle skomplikowana technologia i co za tym idzie droga. Oxford Ionics twierdzi, że opracowało sposób na wyeliminowanie użycia laserów za pomocą techniki, która integruje wszystko, co potrzebne jest do kontrolowania uwięzionych jonów w standardowym krzemowym chipie.

Na początku firma wyprodukowała w ten sposób rekordowo wydajne bramki dwukubitowej oraz jednokubitowe, bez konieczności stosowania układów korekcji błędów. Obecnie Oxford Ionics testuje skalowalny chip o wielkości 256 kubitów, który będzie można wytwarzać na istniejących liniach produkcyjnych używanych do produkcji standardowych półprzewodników. Jeśli testy potwierdzą pierwsze niezwykle obiecujące wyniki, będzie to prawdziwa rewolucja.