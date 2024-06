To było do przewidzenia. Apple AI tylko dla najnowszego sprzętu marki

Apple Intelligence będzie ograniczona do iPhone'a 15 Pro oraz komputerów Mac i iPadów z chipami z serii M. John Giannandrea, szef ds. sztucznej inteligencji w Apple, potwierdził te doniesienia publicznie.

Apple zapewnie AI tylko w najdroższych iPhone'ach / Fot. V. Pavic, The Verge

Przetwarzanie danych przez duże modele językowe jest kosztowne. Jak twierdzi John Giannandrea, "wiąże się to z przepustowością urządzenia, wielkością ANE (Apple Neural Engine), oraz mocą urządzenia, która pozwala na szybkie i użyteczne działanie tych modeli". Przedstawiciel Apple'a dodał: "Teoretycznie można uruchomić te modele na bardzo starym urządzeniu, ale byłoby to tak wolne, że nieprzydatne".

Niezależni eksperci sugerują, że nie do końca tak jest i Apple po prostu chce zmusić użytkowników do kupowania najdroższych urządzeń, aby zyskali dostęp do nowej, przełomowej funkcji.

Greg Joswiak, szef marketingu Apple, odrzuca jednak takie twierdzenia i nie zgadza się, że Apple Intelligence to strategia sprzedaży nowych iPhone’ów. "W przeciwnym razie bylibyśmy na tyle sprytni, żeby zrobić to samo z najnowszymi iPadami i Macami" — zasugerował, nawiązując do tego, że AI Apple'a będzie działać na starszych tabletach i komputerach marki.

Czy warto zaktualizować iPhone'a dla Apple Intelligence?

Nowe funkcje Apple Intelligence, które pojawią się w iOS 18, mogą być najbardziej imponującą nowością marki od lat. Narzędzia AI będą mogły podejmować działania na podstawie tego, co wiedzą o użytkowniku, zarządzać powiadomieniami czy przekształcać tekst. Są to funkcje, które mogą znacznie poprawić codzienne korzystanie z iPhone'a.

AI szybko stało się nowym elementem w niekończącym się pragnieniu branży technologicznej, aby napędzać cykl aktualizacji (czyt. wymiany sprzęty na nowszy). Kilka lat temu każdy producent smartfonów ścigał się we wprowadzeniu 5G, a ponad dekadę temu przemysł telewizyjny promował telewizory 3D. Obecnie każda firma technologiczna widzi w AI okazję i dodaje funkcje AI do swoich najnowszych i najdroższych urządzeń. Podobnie jak w przypadku wyścigu do 5G, szaleńczy pośpiech w kierunku AI może okazać się przesadzony i zanim technologia okaże się prawdziwie użyteczna i jej problemy zostaną rozwiązane minie jeszcze kilka lat.

Dla wyjaśnienia, aby korzystać z Apple Intelligence na telefon ie iPhone, trzeba mieć wersję iPhone 15 Pro (cena od 999 dol.) lub iPhone 15 Pro Max (od 1199 dol.). To prawdopodobnie duże rozczarowanie dla użytkowników iPhone 15 i 15 Plus, którzy kupili telefony, jakie nie mają nawet roku.

Użytkownicy iPadów i Maców mają więcej szczęścia: trzeba mieć jedno z urządzeń z chipem M1 lub nowszym, aby samemu wypróbować Apple Intelligence, więc każde urządzenie z ostatnich kilku lat będzie działać.