Tim Cook opowiada w jaki sposób korzysta z gogli Vision Pro

Prezes Apple swoimi wypowiedziami próbuje nakłonić do zakupu gogli VR od Apple. Zbiega się to w czasie z wprowadzeniem Vision Pro do sprzedaży w kolejnych krajach.

Gogle rozszerzonej rzeczywistości od firmy Apple reklamowane jako komputer przestrzenny dostępne są w sprzedaży od początku 2024 roku. Niedawno firma Apple postanowiła wprowadzić je do sprzedaży w kolejnych krajach, a debiut zbiegł się w czasie z wywiadami, w których prezes Apple - Tim Cook opowiada w jaki sposób codziennie korzysta z gogli Vision Pro. Apple Vision Pro Źródło: apple.com Ostatnimi czasy do sieci trafia wiele wywiadów z kierownictwem Apple, w których widać, jak trudne dla firmy jest wypowiadanie się na tematy związane z goglami VR, rozszerzoną rzeczywistością oraz sztuczną inteligencją. Zobacz również: Więźniowie przygotowują się do życia na wolności. Uczą się napraw samochodów za pomocą VR

Trwa zacięta walka o prymat na rynku układów AI Tim Cook w wywiadzie dla magazynu The Sun przekonywał, że codziennie korzysta z Apple Vision Pro, a produkt ten zmienił jego styl życia. Do czego dokładnie wykorzystywane są gogle rozszerzonej rzeczywistości przez prezesa Apple? Cook wykorzystuje gogle VR do konsumowania multimediów. Przyznał się do obejrzenia całego trzeciego sezonu flagowego serialu Ted Lasso dostępnego na Apple TV+. Tim Cook przekonuje jednak, że lubi pracować z goglami VR i korzysta z nich w każdej możliwej chwili również do pracy z wiloma aplikacjami w tym samym czasie. Nie wyjaśnił jednak dokłądnie o jakich programach i sposobach użycia mowa. Co ciekawe Tim Cook podkreśla również jak dobrze sprawdzają się Apple Vision Pro w konsumpcji relacji sportowych, a skrzętnie milczy o wykorzystaniu rozwiązania w badaniach i rozwoju, na co firma Apple kładzie ogromny nacisk od momentu debiutu Vision Pro na rynku. Sprzedaż gogli rozszerzonej rzeczywistości od Apple nie spełniła oczekiwań producenta. We wrześniu 2024 roku urządzenie to otrzyma pierwszą dużą aktualizację systemu operacyjnego wprowadzającą na pokład nowe funkcjonalnośći.