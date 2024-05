TikTok da znać, że w stworzeniu oglądanego przez nas filmu brała udział AI

Mając na uwadze fakt, że użytkownikom internetu jest coraz trudniej odróżnić treści stworzone przez człowieka od tych wykreowanych przez sztuczną inteligencję, TikTok stworzył mechanizm, który robi to automatycznie.

Należy przypomnieć, że już wcześniej TikTok nałożył na twórców filmów obowiązek dołączania do nich informacji, że zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Twórcy filmów mogą to zrobić za pomocą etykiety lub podpisu. Wiele aplikacji AI robi to automatycznie, informując iż to ona jest autorem przekazu. Jeśli prześlemy treść utworzoną za pomocą takiego właśnie narzędzia, TikTok automatycznie oznaczy ją użytkownikom. Jeśli jednak tego nie zrobią, TikTok sam to sprawdzi automatycznie i podejmie odpowiednie działanie, dodają di filmu podpis „AI Generated” (stworzone przez sztuczną inteligencję).

TikTok sprawdza filmy korzystając z technologii Content Credentials (poświadczenia treści). Została ona opracowana przez Coalition for Content Provenance and Authenticity (w skrócie C2PA), której współzałożycielami są Microsoft i Adobe. Content Credentials pozwala wykryć manipulacje i tworzy metadane zawierające takie informacje, jak nazwisko twórcy przekazu oraz narzędzie (nazwa programu), przy pomocy którego je stworzył.

Ten dodatkowy środek bezpieczeństwa gwarantuje, że treści generowane przez sztuczną inteligencję będą oznaczone etykietą, nawet jeśli użytkownik przesyłający treści sam tego nie ujawni. Rozwiązanie to zaczęło być już udostępniane użytkownikom i w nadchodzących tygodniach będzie docierać krok po kroku wszystkich użytkowników na całym świecie.