TiKTok będzie wreszcie obsługiwać czaty grupowe

Lepie późno niż wcale. Tak można skomentować decyzję TikToka o wprowadzenie do usługi możliwości prowadzenia czatów grupowych, w których mogą brać udział maksymalnie 32 osoby.

Funkcja nie jeszcze ogólnie dostępna, ale z czasem będzie z niej mogła korzystać coraz większa liczba użytkowników. Czat grupowy można rozpocząć na kilka sposobów. W skrzynce odbiorczej należy kliknąć przycisk Chat widoczny na górze ekranu, a następnie wybrać znajomych, których chcemy zaprosić do grupowego czatu. Teraz wystarczy wybrać opcję Start group chat.

Inną metodą rozpoczęcia czatu grupowego jest udostępnienie posta grupie osób. Jeśli mamy np. film, o którym chcemy porozmawiać z więcej niż jedną osobą, klikamy przycisk Share, a następnie Create group chat. W kolejnym kroku wybieramy znajomych, których chcemy zaprosić. Wtedy możemy zacząć grupowy czat i podyskutować o danym przekazie wideo.

Możemy też zaakceptować wszystkie zaproszenia do czatu grupowego, które pojawiły się w skrzynce odbiorczej poczty. Proszę jednak pamiętać o tym, że w przypadku zwykłych wiadomości prywatnych, czaty grupowe nie są dostępne dla użytkowników w wieku od 13 do 15 lat. Jeśli chodzi o 16- i 17-latków, będą mogli dołączyć do grupowego czatu tylko wtedy, gdy mają w nim co najmniej jednego wspólnego znajomego. Tworząc grupowy czat, będą musieli przejrzeć i ręcznie zatwierdzić każdą nową osobę, która do nie dołącza.

TikTok pozwala też użytkownikom tworzyć i przesyłać nowe naklejki (jak również używać istniejących), tak aby mogli w ten sposób reagować na wpisy. Ma to poprawić interakcji między użytkownikami i zapewnić im większą kontroli nad wzajemną komunikacją. TikTok zapewnia również narzędzia do wyciszania i blokowania, a także możliwość składania skarg na poszczególne wiadomości lub całe grupy, jeśli naruszają zasady platformy.