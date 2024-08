Ten chip może zrewolucjonizować rynek samochodów autonomicznych

Chińska firma NIO informuje, że zaprojektowała pierwszy na świecie chip wytwarzany przy użyciu technologii 5 nm, przeznaczony do instalowania w systemach sterujących ruchem pojazdów autonomicznych. Twierdzi też iż układ Shenji NX9031 (bo o nim mowa) zrewolucjonizuje rynek inteligentnych pojazdów autonomicznych.

NIO jest jednym z najszybciej rozwijających się chińskich gigantów motoryzacyjnych. Opracowany przez nią chip Shenji NX9031 jest tak wydajny, że będzie z powodzeniem konkurować z jednym z najpopularniejszych chipów tego rodzaju, który produkuje Nvidia. Mowa o chipie Drive Orin, który według firmy NIO ma pracować cztery razy wolniej od chipu Shenji NX9031.

Chip Shenji NX9031 ma 32 rdzenie i zawiera ponad 50 miliardów tranzystorów oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR5X, a jego wydajność wynosi ponad 600 tys. DMIPS (Dhrystone Million Instructions per Second). Jest to potężna sieć neuronowa przetwarzająca dane wejściowe odbierane w czasie rzeczywistym z wielu samochodowych kamer i czujników, na dodatek wspierająca redundancje, która ma postać drugiego procesora na wypadek, gdyby pierwszy uległ awarii. Dlatego samochód zawierający taki chip jest bardzo bezpieczny. NIO zapewnia, że chip został dokładnie przetestowany i już wkrótce zacznie go produkować na masową skalę.

Zobacz również: