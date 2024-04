Technologia QDEL ma zastąpić OLED jako najwyższej klasy wyświetlacze do 2026 roku

Wyświetlacze elektroluminescencyjne z kropkami kwantowymi są jaśniejsze, mniej podatne na wypalenie i tańsze w produkcji.

QDEL zastąpią OLED-y / Fot. Mat. prasowe

Obecnie najwyższej jakości obrazy pochodzą z wyświetlaczy OLED. Niezrównane czernie i jasne, żywe kolory, które produkują, są bezkonkurencyjne. Technologia ta wiąże się jednak z wysokimi kosztami, choć w ostatnich latach zauważalnie spadły. Producenci pracują już nad następną generacją.

Micro-LED-y są w kolejce do zastąpienia OLED-ów, ale potrzebują jeszcze około pięciu lat rozwoju, aby zapewnić lepsze parametry. Serwis Noctiluca zauważa, że technologia micro-LED będzie idealna dla przezroczystych ekranów i wyświetlaczy oglądanych na zewnątrz w świetle słonecznym, takich jak telefony i cyfrowe billboardy.

Zobacz również:

Inna technologia, QDEL, czyli elektroluminescencyjne wyświetlacze z kropkami kwantowymi, może być natomiast najnowszą zaawansowaną technologią dla telewizorów, monitorów i gadżetów z ekranami. Znana również jako NanoLED, QDEL to technologia emisyjna, która nie wymaga podświetlenia – elektroluminescencyjne kropki kwantowe emitują światło bezpośrednio. Te Q-kropki są takie same jak te w najwyższej klasy OLED-ach, ale są jaśniejsze, tańsze i bardziej odporne na wypalenie.

QDEL jako zastępca OLED

Co więcej, technologia QDEL powinna być dostępna w ciągu najbliższych kilku lat, podczas gdy micro-LED nie będzie gotowa dla konsumentów do około 2030 r. Dostawca kropek kwantowych, Nanosys, pracuje nad tą technologią od kilku lat. Jej potencjalna nazwa handlowa to NanoLED, ale w trakcie rozwoju nosiła już inne oznaczenia, w tym QD-EL, QD-LED, EL-QD i QLED, chociaż ostatnią z nich opatentował Samsung w 2016 r.

Nanosys wyznaczył rok 2026 jako okno na komercjalizację technologii, ale jako dostawca zależy od producentów, takich jak Sharp, Sony i LG, którzy mogą, ale nie muszą z niej skorzystać. Dlatego konsumenckie wersje mogą pojawić się nieco później.

"Jeśli chodzi o sprzęty konsumenckie, spodziewam się, że QDEL będzie miało największy wpływ na telewizory, wyświetlacze PC i przemysł motoryzacyjny" — powiedział David Hsieh, starszy dyrektor ds. badań w Omdia. "Jeśli zostanie skomercjalizowana i wyprodukowana masowo, QDEL może mieć lepszy stosunek kosztów do wydajności niż OLED, ale nadal będzie miała trudności z konkurrowaniem z LCD-LED pod względem ceny".

Serwis Digital Trends wybrał się na targi CES 2024 w styczniu, specjalnie szukając prototypów QDEL. Zajęło to trochę czasu, a korespondent DT, Caleb Denison, miał już opuścić Las Vegas, ale ostatecznie udało mu się obejrzeć "tajny" prototyp na zapleczu Sharp Display. Denison przyznał później, że był pod wrażeniem prototypu Sharpa (był to ekran o przekątnej 12,3 cala) oraz jego tajnym 30-calowym wyświetlaczem QDEL.