Teams zastąpi Skype for Business

Wygląda na to, że aplikację Skype for Business zastąpi w przyszłości inne rozwiązanie firmy Microsoft, które nosi nazwę Teams i stanie się domyślną platformą komunikacyjną dołączaną do pakietu Office 365.

Warto przypomnieć, że Microsoft zaprezentował aplikację Teams na początku tego roku i reklamował ją jako doskonałą alternatywę dla podobnego, opracowanego przez konkurencję rozwiązania, które nosi nazwę Slack. Z kolei premiera aplikacji Skype for Business miała miejsce dwa lata temu. Wtedy to zastąpiła ona inną usługę firmy Microsoft noszącą nazwę Lync, która odeszła definitywnie do lamusa. Zobacz również: W poszukiwaniu niezbadanych terenów IT

Skype dla Firm to tylko komputery i smartfony czy może też sale konferencyjne?

Microsoft poinformował niedawno, że Teams spotkał się z życzliwym przyjęciem użytkowników i obecnie z aplikacji tej korzysta już ok. 125 tys. funkcjonujących na całym świecie firm. Jak dotąd Microsoft nie ujawnił kiedy ogłosi oficjalnie, że jego wiodącą aplikacją komunikacyjną klasy „enterprise" jest Teams. Wiadomo natomiast, że nowa wersja oprogramowania Skype for Business Server ma się pojawić w połowie przyszłego roku.