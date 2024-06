Tę wiadomość powinni jak najszybciej przeczytać klienci systemu pocztowego Outlook

Niebezpieczeństwo polega na tym, że w aplikacji wykryto groźną podatność typu zero-click, którą hakerzy mogą wykorzystywać do atakowania komputerów. Podatności tego typu (zero-click) charakteryzują się tym, że użytkownik zaatakowanego komputera nie musi wykonywać żadnych czynności, aby haker włamał się do aplikacji.

Na samym początku uspokajamy użytkowników aplikacji Outlook, że trzy dni temu Microsoft załatał tę lukę, która pozwala hakerom wykonywać zdalnie na zaatakowanym komputerze złośliwy kod. Podatność, której nadano numer CVE-2024-30103, została wykryta na początku kwietnia. Haker może ją wykorzystać do uruchomienia dowolnego na zaatakowanym komputerze, wysyłając do klienta pocztowego Outlook odpowiednią spreparowaną wiadomość e-mail. Gdy tylko użytkownik komputera otworzy taką wiadomość, atak dochodzi do skutku.

Microsoft ostrzega, że hakerzy mogą z łatwością przeprowadza takie ataki na komputery zawierające starsze wersje aplikacji Outlook , narażając ich użytkowników na poważne niebezpieczeństwa, takie jak kradzież poufnych danych. Stąd prośba, aby użytkownicy natychmiast sprawdzili czy mają najnowszą wersję klienta systemu pocztowe Outlook. Jeśli tak nie jest, powinni to jak najszybciej zrobić.

