Te modele AI działają podobnie jak ludzki mózg

Wraz z rozwojem technologii AI, bazujące na niej modele zaczynają funkcjonować w taki sam sposób jak ludzki mózg. Informatycy pracujący w należącej do Google firmie DeepMind stworzyli dwa nowe model AI, które są w stanie rozwiązywać najbardziej złożone problemy matematyczne, co w zgodnej opinii analityków stanowi swego rodzaju przełom w rozwoju tej technologii.

Modele noszą nazwy AlphaProof i AlphaGeometry 2 i mogą pomóc w rozwiązaniu wielu problemów, z jakimi borykają się obecnie popularne systemy sztucznej inteligencji. Ze względu na ograniczenia w sztucznym rozumowaniu i małej ilości danych treningowych, dostępne obecnie modele AI nie są w stanie rozwiązywać bardziej skomplikowanych zagadnień.

Modele opracowane przez DeepMind są pod tym względem dużo lepsze. Nowe modele DeepMind modą nie tylko udzielać odpowiedzi, ale także udowodnić, że są one poprawne. Różną się więc od istniejących obecnie metod przetwarzania języka naturalnego, które potrafią popaść w stan halucynacji i udzielić odpowiedzi brzmiącej wiarygodnie, ale tak naprawdę nie potrafiącej zweryfikować, czy jest ona poprawna.

Algorytmu obsługujące dostępne obecne modele AI działają poprzez rozpoznawanie wzorców i statystyczne przewidywanie, generując np. w ten sposób następnego słowa czy zdania, które powinny się znaleźć w odpowiedzi. Nie wystarcza to jednak do radzenia sobie problemami wymagającymi abstrakcyjnego myślenia, a więc takiego z jakiego mamy do czynienia w przypadku ludzkiego mózgu. Modele AlphaProof i AlphaGeometry 2 przełamują tę barierę.

Modele AlpaProof i AlphaGeometry 2 rozwiązały cztery z sześciu pytań, które padły w tegorocznej edycji Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (IMO). Jedno pytanie zostało rozwiązane w ciągu kilku minut. Z drugim poszło im dużo gorzej, bo odpowiedz padła dopiero po trzech dniach, przekraczając w ten sposób limit czasowy. Model AlpaProof zdołał również rozwiązać najtrudniejsze zadanie konkursu, z którym poradził sobie tylko pięć modeli AI na ogólną liczbę sześciuset, które brały udział w konkursie.