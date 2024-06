Tak znany futurolog widzi przyszłość AI

Jednych ona przeraża, a innych napawa optymizmem. Ray Kurzweil – bo o nim mowa – stawia bowiem śmiałą tezę, że sztuczna inteligencja zapewni człowiekowi już w niedalekiej przyszłości nieśmiertelność.

Zapowiada również, że AI zwiastuje nową erę jak to określa ludzi hybrydowych, zdolnych do zatrzymania procesu starzenia się. Ray Kurzweil – który W 2011 roku zajął 30. miejsce w rankingu tygodnika Time najbardziej wpływowych ludzi na świecie - zyskał sławę kilka lat wcześniej, gdy napisał książkę zatytułowaną „The Singularity Is Near” (Nadchodzi osobliwość). Napisał w niej, że technologiczna osobliwość to moment, w którym sztuczna inteligencja przewyższy wiedzą wszystkich ludzi na świeci, twierdząc iż nastąpi to ok. 2045 roku.

W kolejnej swojej książce zatytułowanej „The Singularity is Nearer: When We Merge with AI” (Osobliwość jest jeszcze bliżej: kiedy połączymy się ze sztuczną inteligencją) dr Kurzweil aktualizuje poprzednie przewidywania i wyjaśnia, w jaki sposób jego zdaniem technologia sztucznej inteligencji może biologicznie przekształcić człowieka.

Zobacz również:

Według naukowca sztuczna inteligencją dorówna ludzkiej do końca tej dekady. Z kolei Elon Musk uważa, że nastąpi to jeszcze szybciej. Ma też nadzieję, że przyczyni się do tego założona przez niego firma xAI. Prowadzone przez nią badania dają nadzieję, że może to nastąpić za dwa lub trzy lata. Musk jest nawet większym optymistą, gdyż na platformie X zamieścił niedawno następujący wpis: „W przyszłym roku sztuczna inteligencja będzie prawdopodobnie mądrzejsza niż jakikolwiek pojedynczy człowiek”.

Mający 76 lat naukowiec jest pewny swoich przepowiedni, przytaczając wykładniczy rozwój mocy obliczeniowej komputerów w ostatnich dziesięcioleciach. Upewnia go to w przekonaniu, że już niedługo będziemy również w stanie odwrócić proces starzenia się. Dla młodych ludzi to doskonała wiadomość, natomiast starsi mogą tylko wyrazić żal, że nie urodzili się kilka dekad później.