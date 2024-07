TSCM gotowe do uruchomienia produkcji chipów 2 nm

Tajwańska firma TSCM zapowiadała pierwotnie, że pierwsze chipy wytwarzane przy użyciu technologii 2 nm pojawią się w jej ofercie najwcześniej w pierwszej połowie 2025 roku. Obecnie wszystko wskazuje na to, że stanie się jeszcze w tym roku.

Produkcja takich chipów ma ruszyć już za kilka tygodni w fabryce w Hsinchu (miasto zlokalizowane w północno-zachodnim Tajwanie, w prowincji Pao-shan). Wiadomo już iż chipy takie trafią w pierwszej kolejności do zapowiadanego przez Apple smartfona iPhone 17. Wiodący producenci chipów robią wszystko, aby były pierwszymi, którzy wprowadzą do oferty takie chipy. Wydaje się, że TSCM ma olbrzymią szansę, aby tę rywalizację wygrać.

Dużo do powiedzenia mają tu szczególnie dwie inne firmy: Samsung i Intel. Pierwsza a nich (Samsung) uruchomi prawdopodobnie produkcję takich chipów w swojej fabryce znajdującej się Austin (w Teksasie), którą zaczęła budować w 2021 roku, inwestując dotąd w to przedsięwzięcie 17 mld USD. Z kolej Intel wydaje się być również w końcowej fazie testowania takich chipów, co może oznaczać i będzie w stanie uruchomić ich produkcję na masową skale w najbliższym czasie.

Na swojej stronie internetowej TSMC podało, że technologia 2 nm obejmuje pierwszą generację technologii tzw. tranzystorów nanoarkuszowych, charakteryzującą się postępem w zakresie wydajności i zużycia energii w całym węźle. TSCM opracowało także niskooporowe kondensatory RDL o bardzo wysokiej wydajności typu metal-izolator-metal (MiM), aby jeszcze bardziej zwiększyć wydajność chipów.

Najnowsze raporty mówią, że TSMC jest już gotowe do rozpoczęcia masowej produkcji chipów 2 nm, wytwarzają każdego miesiąca ok. 35 tysięcy sztuk. Jak już powiedziano, trafią one najpierw do zakładów Apple. Obecnie wszystkie chipy instalowane w iPhone’ch (A17 Pro, M3 i M4) są produkowane w procesie technologicznym 3 nm firmy TSMC. Oczekuje się, że nadchodzący chip M5, oparty na procesie 2 nm, będzie o od 10% do 15% wydajniejszy od chipów 3 nm i pozwoli zredukować pobór prądu o jedną trzecią.