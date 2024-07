Szafy serwerowe Nvidia Blackwell mogą kosztować 2-3 milionów dolarów za sztukę

Czy na AI zarabia ktoś jeszcze poza Nvidią?

Szafy z Blackwellami będą bardzo drogie / Fot. Nvidia/mat. prasowe

W marcu br. Nvidia prezentowała układy Blackwell, które mają zastąpić popularne H100. To chipy przeznaczone do obsługi zadań i szkoleń AI. Początkowo ceny Blackwellów były trzymane w tajemnicy, ale stopniowo zaczęły pojawiać się odpowiednie informacje. Teraz wiemy już, że firmy chcące rozwijać AI z użyciem tych układów będą musiały głęboko sięgnąć do kieszeni.

Morgan Stanley szacuje, że Nvidia wyśle od 60 do 70 tys. szaf serwerowych B200 (Blackwell) w 2025 r.. To przełoży się na co najmniej 210 miliardów dolarów rocznych przychodów. Pomimo wysokich kosztów, popyt na te potężne serwery AI pozostaje bardzo wysoki.

Nvidia zarobi na AI

Nvidia podobno zainwestowała ok. 10 miliardów dolarów w rozwój platformy Blackwell — to wysiłek, nad którym pracowało 25 000 osób. Oczywiście know-how Nvidii i jej możliwości są unikalne, więc nie powinno dziwić, że firma oczekuje tak wysokich cen.

Według analityków HSBC system serwerowy NVL36 GB200 Nvidii będzie kosztować 1,8 miliona dolarów, a NVL72 – 3 miliony dolarów. Mocniejszy Superchip GB200, który łączy CPU i GPU, ma kosztować od 60 000 do 70 000 dolarów za sztukę. Te Superchipy zawierają dwa GPU GB100 i jeden chip Grace Hopper, wspierane przez dużą pulę pamięci systemowej (HBM3E).

Wcześniej w tym roku CEO Jensen Huang powiedział CNBC, że GPU Blackwell będzie kosztować od 30 000 do 40 000 dolarów za jednostkę, i na podstawie tych informacji Morgan Stanley obliczył całkowity koszt dla kupujących.

Każda szafa serwerowa AI wyceniana jest mniej więcej na 2 do 3 milionów dolarów. Nvidia planuje wysłać od 60 do 70 tys. szaf serwerowych B200, stąd szacowane roczne przychody wynoszą co najmniej 210 miliardów dolarów.

Czy to się kiedyś zwróci?

Czy jednak wydatki klientów kiedyś to uzasadnią? Analityk Sequoia Capital, David Cahn, oszacował, że roczne przychody z AI potrzebne do pokrycia tych inwestycji wzrosły do 600 miliardów dolarów... rocznie.

Na razie nie ma wątpliwości, że firmy zapłacą tę cenę, bez względu na to, jak wysoka będzie. B200, ze 208 miliardami tranzystorów, może dostarczyć do 20 petaflopów mocy obliczeniowej FP4. Wytrenowanie modelu o 1,8 biliona parametrów wymagałoby 8000 GPU Hopper, zużywających 15 megawatów mocy.

Takie zadanie wymagałoby zaś 2000 GPU Blackwell, zużywających tylko cztery megawaty. Superchip GB200 oferuje 30 razy większą wydajność niż GPU H100 dla obciążeń roboczych związanych z wnioskowaniem dużych modeli językowych i znacznie redukuje zużycie energii.

Ze względu na wysoki popyt Nvidia zwiększa swoje zamówienia w TSMC o około 25%. Nie jest przesadą stwierdzenie, że Blackwell — zaprojektowany do zasilania szeregu aplikacji nowej generacji, w tym robotyki, samochodów autonomicznych, symulacji inżynieryjnych i produktów opieki zdrowotnej — stanie się de facto standardem do szkolenia AI.