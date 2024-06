Starlink Mini: to nazwa nowej usługi satelitarnego dostępu do internetu, której twórcą jest SpaceX

Firma zapowiada iż poszerzy wkrótce ofertę o nową wersję swojej usługi Starlink. Głównym elementem usługi jest antena Starlink Mini, która jest dużo mniejsza od standardowej anteny i ma kosztować dwa razy mniej.

Federalna Komisja Łączności Stanów Zjednoczonych (FCC) zgodziła się dopuścić antenę do sprzedaży jeszcze w zeszłym roku. Antena ma wbudowany mini-router i jest na tyle mała , że mieści się w plecaku (ma wymiary 27x22 centymetry, czyli tyle co kartka papieru A4). Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest to przenośny sprzęt. Musk chwali się, że Starlink Mini może zrewolucjonizować rynek usług internetowych i wręcz jak to określił zmienić świat.

Z racji swej wielkości antena Starlink Mini nie będzie w stanie wykorzystać pełnej prędkości oferowane przez standardową antenę, ale większości użytkowników internetu oferowana przez nią przepustowość powinna być wystarczająca. Test wykazały, że antena przesyła dane z szybkością 100 Mb/s przy imponującym opóźnieniu wynoszącym 23 ms. Szybkość połączenia zależy oczywiście od lokalizacji użytkownika. Jest jednak zawsze na tyle duża, aby użytkownik mógł odbierać jednocześnie wiele strumieni wideo w rozdzielczości 4K.

Zobacz również:

Sama konfiguracja anteny jest bardzo prosta i trwa nie dłużej niż 10 minut.

Musk zapowiada, że kompaktowa antena będzie kosztować o połowę mniej niż wersja standardowa, która kosztuje ok. 600 USD. Stąd wniosek, że antena Starlin Mini nie powinna kosztować więcej niż 250 do 300 USD. Na razie nie znany daty premiery usługi, ale Musk twierdzi, że będzie dostępna w wybranych krajach w ciągu kilku miesięcy.