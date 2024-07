Sprawdź, co Dark Web "wie" na twój temat

Google zapowiada, że pod koniec tego miesiąca udostępni funkcję pozwalającą monitorować wydarzenia zachodzące w ukrytej części internetu (znanej pod roboczą nazwą Dark Web) wszystkim posiadaczom jego kont. Wcześniej dostęp do niej mieli tylko subskrybenci usługi Google One.

Opcja pozwalająca generować takie raporty pojawi się w sekcji "Results about you", tworząc kompleksowe rozwiązanie, dzięki któremu internauta będzie sprawdzać czy w sieci tej nie pojawiły się informacje dotyczące jego aktywności. Obecnie raporty Dark Web dostępne są w ponad 40 krajach, umożliwiając użytkownikom tej usługi konfigurowanie profili monitorujących to środowisku pod kątem naruszeń i wycieków danych osobowych.

Funkcja skanuje Dark Web w poszukiwaniu poufnych informacji, takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów praz adresy e-mail. Sekcja "Results about you" będzie wyświetlać użytkownikowi raport informujący go o tym, czy w sieci Dark Web nie znajdują się poufne informacje związane z jego osobą. Jeśli informacje takie pojawią się, usługa doradzi mu, co może w tej sprawie zrobić. Może mu np. doradzić, aby spróbował je usunąć.

Jeśli chodzi o obecnych subskrybentów usługi Google One, to po zalogowaniu się do niej pod koniec lipca ujrzą na samym początku następujący komunikat: Dark web report will no longer require a Google One membership. All users signed into their Google Accounts can use the feature as it's made available (Raport dotyczący ciemnej sieci nie będzie już wymagał członkostwa w Google One. Wszyscy użytkownicy zalogowani na swoje standardowe konta Google, mogą już korzystać z tej funkcji, gdy tylko zostanie ona im udostępniona).