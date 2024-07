Smartfony Apple będą akceptować w Europie płatności NFC obsługiwane przez inne niż firmowe aplikacje

Płatności zbliżeniowe realizowane z użyciem smartfonów Apple i znajdujących się w nich chipów NFC można realizować wyłącznie za pośrednictwem oprogramowania Apple Pay. Amerykański gigant technologiczny zgodził się na to, aby Europejczycy (konkretnie państwa należące do EOG; Europejski Obszar Geograficzny) mogli to robić również za pomocą alternatywnych programów innych firm.

Grafika: Apple