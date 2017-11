Skype nie dla Chińczyków

Aplikacja Skype została decyzją władz chińskich usunięta ze sklepów oraz funkcjonujących na terenie tego kraju magazynów oprogramowania. Dotyczy to wszystkich wersji aplikacji, a więc przeznaczonych dla komputerów Windows, iOS i Android.

Rząd chiński argumentuje, że był zmuszony do podjęcia takiego kroku, gdyż aplikacja Skype nie spełnia określonych wymogów prawnych obowiązujących w jego kraju. Microsoft (właściciel aplikacji Skype) wydał komunikat w którym można przeczytać, że został poinformowany iż aplikacja została wycofana z magazynów oprogramowania na okres przejściowy (w oryginalnym brzmieniu "temporarily removed"), dlatego czyni starania, aby wróciła do magazynów tak szybko jak będzie to tylko możliwe.

Apple wydał również komunikat, w którym wyraża swoją opinię na ten temat "Zostaliśmy poinformowani przez chińskie Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, że protokół internetowy obsługujący Skype nie spełnia wymogów stawianych przez lokalne prawo, dlatego został usunięty z chińskich magazynów oferujących użytkownikom oprogramowanie”.

Microsoft potwierdził, że Skype w wersji przeznaczonej dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS został również czasowo usunięty ze wszystkich magazynów aplikacji. To samo dotyczy aplikacji Skype przeznaczonej dla urządzeń Android.

Tym samym Skype podzielił los innych popularnych aplikacji używanych przez użytkowników do komun kiwania się ze sobą, które zostały już wcześnie wycofane z chińskich magazynów, takich jak Facebook czy Twitter.