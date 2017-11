Skype i Facebook biorą rozwód

Microsoft ma złą wiadomość dla osób korzystających z usługi Skype, które logują się do niej za pośrednictwem Facebooka. Już niedługo nie będzie to bowiem możliwe.

Korporacja zdecydowała, że rezygnuje z tej opcji uwierzytelniania się, która będzie aktywna prawdopodobnie tylko do 10-go stycznia przyszłego roku. Po tym terminie użytkownicy usługi Skype nie będą mogli używać poświadczeń potwierdzających ich tożsamość, które dostarcza Facebook.

Wiąże się to z faktem, że firma pracuje nad nowym mechanizmem uwierzytelniania się użytkowników korzystających ze wszystkich oferowanych przez nią usług. Będzie to mechanizm typu „single sign-on”, który znacznie ułatwi użytkownikom życie, gdyż nie będą już musieli pamiętać wszystkich używanych przez siebie identyfikatorów (ID) i haseł. System tym zostaną objęte od stycznia przyszłego roku kolejne usługi, w tym Skype for Windows 10, Skype for Android, Skype for iPhone oraz nowe usługi Skype for Windows, Skype for Mac i Skype for Linux.

Microsoft chwali się, że z jego usługi Skype korzysta obecnie na całym świecie ponad 300 mln użytkowników. Fakt, iż użytkownicy nie będą mogli wkrótce logować się do tej usługi za pośrednictwem Facebooka spowoduje, że część z nich być może nawet zrezygnuje z niej. Jednak dla Microsoftu ważniejsze jest wdrożenie nowej metody logowania się do jej usług, niż chwilowa utrata niewielkiej części klientów.