SUSE udostępniło kolejną wersję systemu SLES 15

Firma zaktualizowała system operacyjny SLES 15 (SUSE Linux Enterprise Server), dodając do niego Service Pack 6. SLES 15 (którego premiera odbyła się w 2018 roku) to specyficzny system za sprawą bardzo ważnej dla jego użytkowników cechy – wyjątkowo długiego okresu wsparcia technicznego.

Warto przypomnieć, że SLES jest najstarszą komercyjną dystrybucją Linuksa. Premiera systemu miała miejsce w 1994 roku. Ważną datą dla tej serwerowej dystrybucji Linuksa był 2019 rok. To wtedy firma SUSU pokazała oficjalnie system SLES, który może zarządzać komputerami wyposażonymi w procesory bazujące na architekturze Arm. Słowo „oficjalnie” padło tu nie przypadkowo. System SLES obsługujący takie komputery pojawiły się co prawda wcześniej, ale mogły z niego korzystać wyłącznie partnerzy firmy SUSE. Powód - w opinii SUSE platforma nie była wtedy w pełni dojrzała.

Jak już wspomniano system SLES 15 będzie wspierany przez 19 lat, co gwarantuje dołączona do niego usługa LTS (Long Term Support). To fakt godny odnotowania, gdyż przez tak długi okres czasu nie był dotąd wspierany żaden linuksowy system operacyjny klasy enterprise, bo takim jest SLES 15. Rekordzistą był wcześniej system Ubuntu. Firma Canonical (która jest jego twórcą) postanowiła wydłużyć jego wsparcie – również w ramach usługi LTS - do 12 lat.

