Rekordowe udziały rynkowe AMD w Q1/2024

AMD kontynuuje dobrą passę. Firma może pochwalić się rekordowymi udziałami na rynku komputerów stacjonarnych oraz serwerów x86 w Q1/2024.

Firma AMD od premiery pierwszych układów Zen w 2017 roku stale wzmacnia swoją pozycję rynkową. Odkąd czerwoni wprowadzili na rynek swoje pierwsze procesory Ryzen i EPYC oparte na architekturze Zen dla komputerów klienckich i serwerów, konsekwentnie zdobywają udział w rynku x86, wyrastając z małego gracza na poważnego rywala Intela, co odbija się negatywnie na jego wynikach finansowych.

Układ AMD Ryzen serii 8000 Źródło: amd.com

Według danych przekazanych przez Mercury Research firma AMD ma powody do świętowania. W pierwszym kwartale 2024 roku osiągnęła bowiem rekordów wysokie udziały w rynku komputerów stacjonarnych oraz serwerów korzystających z architektury x86. Sukces przypisywany jest m. in. nowym produktom z rodziny Ryzen 800 oraz układów EPYC 4. generacji.

AMD zwiększyło sprzedaż jednostkową swoich procesorów do komputerów stacjonarnych o 4,7% rok do roku w pierwszym kwartale 2024 r., Jej udział w rynku osiągnął 23,9%, co jest najwyższym udziałem w rynku procesorów do komputerów stacjonarnych, jaki firma posiadała od ponad dekady.

Czerwoni stopniowo odzyskują swój udział w segmencie komputerów przenośnych od około 1,5 roku, a sprzedaż procesorów Ryzen 7040 opartych na architekturze Zen 4 była dość wysoka w 3. i 4. kwartale 2023 r., kiedy to udział jednostkowy firmy wzrósł odpowiednio do 19,5% i 20,3%.

W pierwszym kwartale jednostkowy udział AMD w rynku procesorów do notebooków spadł do 19,3%, co oznacza spadek o 1%, przy jednoczesnym wzroście przychodów o 4%, co wskazuje na sprzedaż droższych modeli i lepszą marżowość produktów.