Reinstalacja systemu Windows - z chmury czy lokalnie?

Windows 10/11 pozwalają na przywrócenie systemu w kilku wariantach. Czym różni się instalacja lokalna od pobrania systemu z chmury? Które rozwiązanie jest lepsze?

System operacyjny Windows 10, który zadebiutował na rynku w 2015 roku wprowadził zupełnie nowy system odzyskiwania oraz przywracania systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych.

System Windows podczas reinstalacji Źródło: Clint Patterson / Unsplash

Wszystkie wydania Windows 10 oraz Windows 11 pozwalają na wygodne przywrócenie do ustawień fabrycznych z poziomu ustawień systemowych, a reinstalacja systemu operacyjnego odbywa się bez konieczności stosowania zewnętrznego nośnika danych.

Aktualnie Microsoft udostępnia użytkownikom dwie opcje przywracania systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych - lokalną reinstalację oraz reinstalację systemu z chmury.

Obie metody reinstalują system operacyjny Windows, ale robią to na dwa różne sposoby, które mają swoje wady i zalety. Jakie rozwiązanie zatem wybrać podczas reinstalacji systemu?

Reinstalacja systemu operacyjnego z chmury

Reinstalacja systemu operacyjnego z chmury to opcja, która pobiera świeżą kopię systemu Windows bezpośrednio z serwerów Microsoftu i instaluje ją na urządzeniu podczas resetowania. Ze względu na konieczność pobrania dużej ilości danych, korzystanie z tego narzędzia wymaga szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem.

W zamyśle firmy Microsoft opcja ta pobiera najnowszą kompilację Windows kompatybilną z danym komputerem. W praktyce czasami mogą wystąpić problemy z dedykowanymi sterownikami np. podczas reinstalacji na komputerze biznesowym z dodatkowymi zabezpieczeniami lub komputerze wyposażonym w dedykowane sterowniki związane z certyfikacją Intel Evo.

Lokalna reinstalacja systemu operacyjnego

Lokalna ponowna instalacja wykorzystuje obraz systemu Windows znajdujący się już na dyskach systemowych w celu ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Nie wymaga dostępu do Internetu, dzięki czemu nadaje się do resetowania systemu Windows, w trybie offline.

Rozwiązanie to działa jak przywrócenie komputera do ustawień fabrycznych. Usuwa wszystkie pliki i aplikacje jednocześnie przywracając system operacyjny do stanu fabrycznego w wersji, która jest aktualnie zainstalowana na komputerze.

Różnice między reinstalacją z chmury oraz lokalną reinstalacją systemu

Czas trwania procesu

Opcja przywracania z chmury jest procesem trwającym dłużej. Wszystko ze względu na konieczność pobrania około 4 GB obrazu systemu operacyjnego z serwerów firmy Microsoft. Z drugiej strony rozwiązanie to pozwala częściowo uniknąć długotrwałego procesu aktualizacji systemu operacyjnego Windows do najnowszej wersji po skorzystaniu z lokalnej reinstalacji.

Sposób reinstalacji

W przypadku komputera z uszkodzonymi plikami lub podejrzeniem oprogramowania typu bloatware warto skorzystać z opcji chmurowej. Rozwiązanie pobierze zupełnie nowy obraz, co pozwoli uniknąć potencjalnych problemów z systemem operacyjnym, który mógłby zostać odtworzony z uszkodzonej kopii systemu operacyjnego znajdującej się na dysku komputera.

Reinstalacja z chmur pozwala zaktualizować system do najnowszej wersji Źródło: Johnyvino / Unsplash

Reinstalacja z chmury pobiera system operacyjny z serwerów Microsoft i zastępuje uszkodzone pliki systemowe, naprawiając wszelkie napotkane z ich powodu problemy. Tymczasem lokalna reinstalacja systemu wykorzystuje pliki już znajdujące się w systemie.

Dedykowane narzędzia do odtwarzania systemu operacyjnego Windows

Większość producentów sprzętu komputerowego z systemem operacyjnym Windows dołącza do niego dużo dedykowanych programów, sterowników oraz autorskich rozwiązań, które prawdopodobnie zostaną usunięte podczas skorzystania z narzędzi wbudowanych w systemem operacyjny Windows. Z tego powodu producenci bardzo często oferują własne rozwiązania do przywracania systemu operacyjnego do ustawień fabrycznych, które pozwalają jednocześnie automatycznie zainstalować wszystkie sterowniki niezbędne do pracy systemu.

Wybrane modele komputerów posiadają wbudowane partycje recovery z czystą kopią systemu operacyjnego oraz sterowników. Rozwiązanie to można wywołać specyficzną kombinacją klawiszy podczas rozruchu komputera. Dodatkowo coraz więcej producentów umożliwia pobranie najnowszej wersji obrazu systemu operacyjnego wraz ze sterownikami wprost z sieci (podobnie jak Microsoft w opcji przywracania z chmury).

Webowe narzędzie do pobrania obrazu systemu operacyjnego dla komputerów Microsoft Surface Źródło: microsoft.com

Do przykładowych rozwiązań firm trzecich do przywracania systemu operacyjnego Windows do ustawień fabrycznych zaliczamy np: HP Cloud Recovery Tool, Dell Backup and Recovery, Lenovo Digital Download Recovery Service czy Surface Recovery Image Download.

Które rozwiązanie jest najlepsze?

W przypadku komputerów, dla których dostępne jest dedykowane narzędzie lub obraz odzyskiwania systemu przygotowany przez producenta jest to najlepsza opcja, która gwarantuje pełną kompatybilność po przywróceniu systemu operacyjnego Windows.

Decydując się na rozwiązanie od Microsoft warto wybrać odtworzenie z chmury, które przy okazji zaktualizuje system i sterowniki do najnowszej wersji. Należy jednak pamiętać, że konieczna może być instalacja dodatkowych sterowników ze stron producenta sprzętu komputerowego po zakończonym procesie reinstalacji systemu.