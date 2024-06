Raport chmurowy Computerworld już do pobrania

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem Computerworld „Best in cloud”. To przewodnik dla organizacji, jak porusza się w chmurowej rzeczywistości 2024. W tej publikacji zebraliśmy najlepsze praktyki chmurowe, opisaliśmy obecne trendy i rekomendacje doświadczonych praktyków.

Rodzime organizacje miały wystarczająco dużo czasu, aby czerpać wiedzę i doświadczenia chmury z bardziej dojrzałych rynków, głównie amerykańskiego. Dzisiaj popularyzacja chmury wkracza w drugi etap, który zachęca do poszukiwania efektywności. Firmy i instytucje publiczne muszą nauczyć się łączyć różne modele chmury, unikać uzależnienia od jednego dostawcy oraz proaktywnie zarządzać kosztami. Na naszych oczach zmienia się także rynek dostawców, których portfolio obejmuje zestaw dobrze skrojonych produktów i usług chmurowych, spełniających specyficzne potrzeby klientów. Ich ogromna różnorodność, zaprezentowana na kolejnych stronach raportu i potwierdzona przykładami konkretnych wdrożeń, pozwala odkryć potencjał chmury. Firmy, które dopiero stawiają pierwsze kroki w chmurze, mogą uczyć się na błędach poprzedników. W imieniu redaktora prowadzącego raport, Artura Pęczaka, zapraszam do lektury raportu. TUTAJ można pobrać raport Zobacz również: Wyniki XII konkursu Computerworld Best in Cloud

