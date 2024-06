Qualcomm ma pomysł na fragmentację Androida

Największy producent procesorów do urządzeń z Androidem ma pomysł jak usprawnić proces aktualizacji urządzeń mobilnych do najnowszych wersji systemu operacyjnego od Google.

Na przestrzeni ostatnich lat producenci urządzeń z Androidem znacząco poprawili swoje wsparcie dotyczące aktualizacji do nowych wersji systemu operacyjnego. Aktualnym standardem są 3-4 aktualizacje rozwojowe i wspieranie łatkami zabezpieczeń przez jeszcze dłuższy czas. Nie zmienia to jednak faktu, że aktualizacje te dostarczane są z dużym opóźnieniem - nawet do kilku miesięcy względem wydania Androida w nowej wersji przez firmę Google.

Samsung Galaxy S24 Ultra - najpopularniejszy smartfon z procesorem Qualcomm Snapdragon w Q1/2024 Źródło: samsung.com

Udostępnianie aktualizacji zależy nie tylko od producenta smartfona, ale także od producenta chipsetu. Musi on aktywnie wspierać SoC, aby zapewnić kompatybilność z nowymi wersjami oprogramowania. W przypadku tańszych smartfonów okno wsparcia kończy się znacznie wcześniej niż w przypadku smartfonów premium. Jeśli chodzi o łatki bezpieczeństwa, które są dostarczane co miesiąc przez Google, kadencja jest jeszcze gorsza dla większości smartfonów. Niektóre marki mogą wprowadzać comiesięczne poprawki zabezpieczeń, ale zwykle dzieje się tak tylko w przypadku flagowców. Faktem jest, że gdy chip się starzeje, twórcy chipsetów mają tendencję do ucinania wsparcia i nie udostępniania nowych wersji sterowników kompatybilnych z kolejnymi wersjami Androida. W konsekwencji producentom trudniej jest wdrożyć nowe oprogramowanie.

Według Chrisa Patricka, SVP i dyrektora generalnego ds. telefonów w Qualcomm, firma pracuje nad ułatwieniem producentom OEM aktualizowania wszystkich swoich telefonów.

Dla naszego klienta klienta - producenta OEM - uzyskanie aktualizacji zabezpieczeń, aktualizacji wersji Androida, a następnie dostarczenie ich do każdego użytkownika końcowego jest bardzo skomplikowane. W rzeczywistości jest to bardzo kosztowne i bardzo skomplikowane. Jedną z rzeczy, nad którymi pracowaliśmy przez ostatnie kilka lat z Google i producentami OEM, jest zmiana struktury kodu wbudowanego - w pewnym sensie zmiana mechanizmu przeprowadzania tych aktualizacji. Jeszcze w tym roku ogłosimy kilka zmian, które wprowadziliśmy, aby pomóc całemu ekosystemowi w utrzymaniu aktualności telefonów z Androidem. - przekazał Chris Patrick, podczas wywiadu dla Android Authority

Więcej szczegółów dowiemy się na corocznej konferencji Qualcomm Summit, która odbędzie się 21-23 października 2024 roku na Hawajach.