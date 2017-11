Pułapki sztucznej inteligencji

Naukowcy z MIT udowodnili, że sztuczna inteligencja – przynajmniej ta, która funkcjonuje obecnie - może być bardzo niebezpieczna. Wykonali oni szereg prób podczas których oprogramowanie AI uznało, że zaprezentowane jej żywe stworzenie to.....groźna broń.

Testy przeprowadzono w należącym do MIT laboratorium Labsix, a biorące w nim udział oprogramowanie AI zostało opracowane przez znaną firmę Google. Zwierzęciem, które zostało przez nie błędnie rozpoznane, był żółw.

Po zaprezentowania tego gada sztucznej inteligencja doszła ona do wniosku, że na 90% ma przed sobą granat. Zmyliła ją zapewne skorupa żółwia, która przypomina takie uzbrojenie. Pół biedy gdyby AI uznała, że jest to kafelek czy inny zwierzak. Można jednak sobie wyobrazić sytuację, w której na polu walki na horyzoncie pojawia się żółw, a wyposażony w AI czołg odpala rakietę.

Prowadzone przez naukowców z MIT testy potwierdzają stawianą przez wielu futurologów tezę, że to sztuczna inteligencja będzie w przyszłości tą technologią, która wymknie się w pewnym momencie spod kontroli i doprowadzi świat do globalnej katastrofy. Świat, w którym rządzą roboty, był do tej pory prezentowany wyłącznie w powieściach science fiction. Naukowcy z MIT ostrzegają, że może stać tak rzeczywiście.