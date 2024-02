Przychody z Apple Store w Europie stanowią niewielki procent globalnych przychodów uzyskiwanych przez Apple z tej usługi

Amerykańska korporacja poinformowała ostatnio, że europejski rynek przychodów z App Store stanowi ok. 7% jej globalnych przychodów uzyskiwanych z tej usługi. Wydaje się, że informacja taka pojawiła się w przestrzeni publicznej nie przypadkowo w momencie, gdy firma musiała mocno zmodyfikować zasady funkcjonowanie jej usług w związku z przyjęciem przez UE ustawy o rynkach cyfrowych (DM; Digital Markets Act).

To właśnie ta ustawa spowodowała, że Apple musiał wreszcie zgodzić się na istnienie alternatywnych sklepów oferujących aplikacje iOS oraz zezwolić deweloperom na korzystanie z zewnętrznych usług płatniczych. Mimo to firma odnotowało rekordowe przychody z App Store. Zamknęły się one w ostatnim kwartale kwotą 23,1 mld USD, co oznacza wzrost o 11% rok do roku.

Apple również musiało zgodzić się otworzenie w Europie nowego ekosystemu przeglądarek, innych niż Safari. Gdy użytkownicy uruchomią swoje iPhone'y po przejściu na kolejną wersję systemu iOS (17.4), na ekranie urządzenia pojawi się ekran powitalny, na którym będą mogli wybrać domyślną przeglądarkę.

Apple najwyraźniej bada więcej możliwości zwiększenia przychodów App Store. Firma zgodziła się na to, aby gry strumieniowe korzystające z chmur były dystrybuowane globalnie przez sklep App Store. Rozszerzono też obsługę systemów zakupów w aplikacji na minigry, miniaplikacje, wtyczki i chatboty. Na przykład Netflix mógłby potencjalnie sprzedawać minigry bezpośrednio za pośrednictwem takich aplikacji.

Branża zareagowała ostro na nową strategię Apple, oskarżają firmę o nieuczciwą konkurencję. Do głosów krytyki dołączył sam Mark Zuckerberg, twierdząc iż nowe zasady są tak uciążliwe, że nie będzie zaskoczony, gdy programiści się na nie nie zgodzą. Nowe warunki powodują bowiem, że będą musieli ponosić dodatkowe koszty swoje działalności.