Przenośne monitory - idealne rozwiązanie do pracy mobilnej

Model pracy przed komputerem stale ewoluuje. Coraz częściej pracujemy nie tylko w biurze czy domu, ale w podróży. W pracy mobilnej wybawieniem może być przenośny monitor, który pozwoli nam zachować wysoką efektywność pracy w dowolnych warunkach otoczenia.

Od kilku lat jesteśmy naocznymi świadkami dużych zmian w etosie pracy. Coraz więcej osób wykonuje swoją prace z wykorzystaniem komputerów. Dodatkowo na rynku upowszechniły się nowe modele pracy - zdalnej oraz hybrydowej. Stale zmienia się również zakres naszych obowiązków zawodowych, a aktualnie stoimy w progu rewolucji związanej z wdrożeniem na szeroką skalę sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Monitor przenośny Źródło: aoc.com

Jeden element pracy przed komputerem pozostaje niezmienny niezależnie od aktualnych trendów rynkowych. Od lat rośnie liczba aplikacji, z których korzystamy oraz usług które są niezbędne do wykonywania naszych obowiązków zawodowych.

Zobacz również:

Aktualnie w biurach oraz domowych stanowiskach pracy nikogo nie dziwą duże monitory o wysokich rozdzielczościach lub ekrany ultraszerokokątne. Bez dużego monitora lub nawet dwóch lub trzech tego typu monitorów nie da się efektywnie i wydajnie pracować. Cały czas rośnie zapotrzebowanie na przestrzeń roboczą.

Jak zapewnić sobie efektywne środowisko pracy w przypadku pracy mobilnej, która również staje się coraz bardziej popularna?. Odpowiedzią na to pytanie są mobilne monitory przenośne, które pozwalają powiększyć przestrzeń roboczą niezależnie od lokalizacji.

Przenośny monitor - remedium dla pracowników mobilnych oraz zdalnych

Nie od dziś wiadomo, ze konfiguracja środowiska pracy z dwoma wyświetlaczami zauważalnie zwiększa produktywność.

Laptopy są przenośne i wygodne, ale brak miejsca na ekranie bywa prawdziwym utrapieniem. Osoby przyzwyczajone do pracy na dwóch ekranach często nie potrafią się odnaleźć podczas pracy mobilnej z jednym, niewielkim ekranem. Takie działanie wymusza ciągłe przeskakiwanie między oknami, czego konsekwencją jest spadek wydajności i komfortu pracy. Rozwiązaniem tych problemów są przenośne monitory. To świetny sposób na zwiększenie dostępnego miejsca na ekranie, wydajniejszą pracę i zwiększenie produktywności w dowolnym miejscu - domu, biurze, samochodzie, pociągu czy kawiarnii.

Jeszcze do niedawna przenośne monitory były egzotycznym ahkcesrium, ale ich popularność lawinowo rośnie na przestrzeni ostatnich miesięcy.

USB Typu C remedium na problemy z pracą mobilną

Wzrost popularności mobilnych monitorów zawdzięczamy popularyzacji USB Typu C wraz z Power Delivery oraz DisplayPort. Dzięki temu kompaktowemu, nowoczesnemu oraz niezwykle funkcjonalnemu portowi możliwe jest wygodne podłączenie monitora do komputera z wykorzystaniem zaledwie jednego przewodu, bez konieczności zasilania z zewnątrz.

Porty w przykładowym monitorze przenośnym Źródło: dell.com

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru przenośnego monitora?

Wybierając przenośny monitor do pracy mobilnej, zdalnej lub hybrydowej należy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Proces zakupowy monitora mobilnego powinien różnić się od zakupu klasycznego monitora w związku z jego innym przeznaczeniem.

Monitor przenośny można wykorzystać również w pracy przy biurku Źródło: aoc.com

Wymiar - wiekszość monitorów przenośnych posiada matrycę o przekątnej 15,6-cala - identyczną jak w klasycznych notebookach

- wiekszość monitorów przenośnych posiada matrycę o przekątnej 15,6-cala - identyczną jak w klasycznych notebookach Etui transportowe - monitor przenośny to akcesorium, który często będzie przenoszone. Warto wybrać model z dedykowanym etui zabezpieczającym matrycę oraz cała konstrukcję podczas przewożenia/przenoszenia

- monitor przenośny to akcesorium, który często będzie przenoszone. Warto wybrać model z dedykowanym etui zabezpieczającym matrycę oraz cała konstrukcję podczas przewożenia/przenoszenia Jasność - monitor przenośny w przeciwieństwie do klasycznego monitora wykorzystywany będzie głównie w niesprzyjających warunkach np. jasnym oświetleniu, przez co powinien posiadać odpowiednio wysoką jasność matrycy - polecamy modele o jasności co najmniej 400 nitów

- monitor przenośny w przeciwieństwie do klasycznego monitora wykorzystywany będzie głównie w niesprzyjających warunkach np. jasnym oświetleniu, przez co powinien posiadać odpowiednio wysoką jasność matrycy - polecamy modele o jasności co najmniej 400 nitów Matowa powierzchnia matrycy - z powyższych powodów warto decydować się na konstrukcje z matową powierzchnią, która skutecznie odbija promienie słoneczne

- z powyższych powodów warto decydować się na konstrukcje z matową powierzchnią, która skutecznie odbija promienie słoneczne Złącza - podstawowym złączem powinien być port USB Typu C. Część konstrukcji posiada dodatkowo złącze HDMI, które pozwalają na podłączenie innych, specjalistycznych sprzętów nie posiadających własnego portu USB Typu C

- podstawowym złączem powinien być port USB Typu C. Część konstrukcji posiada dodatkowo złącze HDMI, które pozwalają na podłączenie innych, specjalistycznych sprzętów nie posiadających własnego portu USB Typu C Waga i wymiary - monitor przenośny powinien być odpowiednio lekki i mieć kompaktowe wymiary, aby wygodnie dało się go przenosić w plecaku lub torbie razem z komputerem przenośnym.

- monitor przenośny powinien być odpowiednio lekki i mieć kompaktowe wymiary, aby wygodnie dało się go przenosić w plecaku lub torbie razem z komputerem przenośnym. Typ podstawki - na rynku dostępne są modele z wbudowaną podstawką bez lub z regulacją konta nachylenia. Droższe konstrukcje pozwalają na uzyskanie bardziej ergonomicznej pozycji pracy.

Część modeli posiada dotykowy ekran Źródło: aoc.com

Decydując się na monitor przenośny warto pamiętać, aby nie wybierać konstrukcji o wysokiej rozdzielczości. Matryca Full HD z przekątną 15,6-cala to odpowiedni wybór. Wyższa rozdzielczość oznacza zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, a niewielka powierzchnia robocza i tak nie pozwoli skutecznie wykorzystać większej ilości pikseli. Obciążą one również układ graficzny, co doprowadzi do zauważalnie szybszego wyczerpania akumulatora w komputerze przenośnym.

Wybrani producenci posiadają w ofercie modele dedykowane do swoich komputerów Źródło: lg.com

W przypadku planowania wielogodzinnej pracy z monitorem przenośnym dobrym pomysłem jest szukanie konstrukcji wyposażonych we własny akumulator. Takie rozwiązanie pozwala na ograniczenie wykorzystania energii elektrycznej akumulatora w laptopie.