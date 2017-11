Premiera serwerów ProLiant wyposażonych w procesor Epyc

Firma HPE zaprezentowała w tym tygodniu kolejny model jednego ze swoich flagowych produktów, jakim jest serwer ProLiant. Tym razem jest to system obliczeniowy ProLiant dziesiątej generacji (ProLiant DL385 Gen10), w którym HPE instaluje najnowszy procesor firmy AMD. Chodzi o procesor Epyc.

Procesory Epyc zastąpiły w ofercie AMD wysłużoną linię procesorów Opteron. Są to układy bazujące na architekturze Zen, które zawierają 32 rdzenie obliczeniowe. Każdy z nich może obsługiwać jednocześnie dwa wątki obliczeniowe, co oznacza iż cały układ może w tym czasie obsługiwać 64 wątki. Tym samym serwer mający do dyspozycji dwa procesory Epyc może obsługiwać jednocześnie 128 wątków. Przekłada to się oczywiście na bardzo dużą moc obliczeniową takiego serwera.

Procesor Epyc ma jeszcze jedną ważną zaletę. Zapewnia wirtualnym maszyną bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa bezpieczeństwo, gdyż na jego pokładzie znajduje się układ kodujący dane obsługiwane przez takie maszyny, który ma na dodatek do dyspozycji swoje własne klucze szyfrowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu – noszącemu nazwę SEV - wszystkie wirtualne maszyny są odseparowane zarówno od siebie, jak i od nadzorcy (hiperwizor). Jest to możliwe dzięki temu, że mechanizm SEV pozwala poszczególnym wirtualnym maszynom przypisywać unikalny klucz szyfrowania, odseparowując je tym samym od siebie jak również od hiperwizora.

Warto jeszcze wspomnieć o takich mechanizmach wspieranych przez procesor Epyc, jak SME (Secure Memory Encryption) i PSP (Platform Security Processor). Pierwszy pozwala szyfrować dane przechowywane w pamięci DRAM, a drugi (specjalny procesor bazujący na rdzeniu układu Cortex-A5) kontroluje proces rozruchu komputera, pełniąc podobną rolę co mechanizm Management Engine, który Intel wprowadził do procesorów Xeon.

Jak podaje opracowany przez Computerworld raport Top200, polski oddział HPE (Hewlett Packard Enterprise Polska) zajął 13 miejsce na liście wymieniającej firmy IT, które uzyskały w 2016 roku największe przychody ze sprzedaży w Polsce swoich produktów i usług (z wynikiem 1 247 715 tys. zł).