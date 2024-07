Praca w IT - ile nowych ofert i które posady najlepiej płatne?

Portal z ogłoszeniami o pracę No Fluff Jobs opublikował statystyki dotyczące nowych ofert pracy w informatyce za pierwszą połowę 2024 r.

„Sytuacja jest trudna” – taki wniosek płynie ze statystyk. Liczba nowych ofert pracy, jaka pojawiła się w pierwszej połowie 2024 r., była o 23 proc. niższa, niż w porównywalnym okresie w 2023 r. „Pogorszenie koniunktury w branży jest widoczne mniej więcej od roku, kiedy liczba aplikacji wysyłanych w odpowiedzi na jedno ogłoszenie zaczęła znacząco wzrastać” – czytamy w komunikacie firmy.

Firmy rekrutujące nowych pracowników najczęściej były zainteresowane zatrudnianiem back-endowców – specjalizacja ta, podobnie jak przed rokiem, cieszyła się największą liczbą ogłoszeń.

Widać to również po proponowanych przez pracodawców wynagrodzeniach. O ile w pierwszym półroczu 2023 r. mediana zarobków na kontrakcie B2B wynosiła od 18,5 do 26 tys. zł netto to obecnie jest to już 20 – 26 tys. W wypadku umowy o pracę „widełki” zwiększyły się z ubiegłorocznych 14 – 20 tys. zł do 16 – 22 tys. zł brutto.

„Na kolejnych miejscach pod względem liczby ogłoszeń w minionym półroczu uplasowały się specjalizacje Fullstack, Data & BI, Devops i Testing. Z listy najbardziej poszukiwanych wypadła specjalizacja Frontend, która w pierwszej połowie 2023 r. zajmowała piąte miejsce” – informuje serwis.

Na najwyższe zarobki mogą natomiast liczyć eksperci w obszarze architektury IT – nawet do 32,5 tys. zł netto na kontrakcie i do 25 tys. zł na etacie. Nieco mniejsze, ale również wysokie, wynagrodzenia czekają na specjalistów od danych i Business Intelligence: do 26,9 tys. zł netto (B2B) lub 22 tys. zł brutto (etat).

Na dalszych miejscach w rankingu zarobków znalazły się specjalizacje Security (20,6 – 26,9 tys. zł netto na B2B / 18 – 24 tys. zł brutto na umowie o pracę), DevOps (21 – 28,1 tys. / 16 – 22 tys.) oraz Mobile (18,5 – 25,6 tys. / 17 – 22,2 tys.).

Pod względem skali wynagrodzeń w porównaniu do pierwszego półrocza 2023 r. widać zmianę na korzyść specjalizacji związanych z bezpieczeństwem i technologiami mobilnymi – zwraca uwagę portal No Fluff Jobs.

Od ponad roku sytuacja w branży IT to istny rollercoaster, za przykład niech posłuży nam to, co dzieje się w specjalizacji Backend. Jeszcze w ostatnim kwartale ubiegłego roku mogliśmy obserwować największy spadek liczby ogłoszeń i oferowanych wynagrodzeń. Z kolei po pierwszym półroczu 2024 r. widzimy odbicie w tych dwóch obszarach. Jedynym mocnym trendem, który nie ustępuje, jest spadek popularności pracy zdalnej na rzecz pracy hybrydowej. Co do innych aspektów sytuacji na rynku – niezmiennie pozostaje nam stała obserwacja i szybka adaptacja

– komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.