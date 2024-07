Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe dostanie komputer kwantowy w 2025 r.

Projekt EuroQCS-Poland jest wspólną inicjatywą polskich i europejskich instytucji. Właścicielem komputera EuroQCS-Poland jest EuroHPC JU, a Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, będące liderem konsorcjum, zajmie się integracją i rozwojem sprzętu oraz oprogramowania. Partnerami projektu są Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, Creotech Instruments S.A. oraz Uniwersytet Łotewski.

Centrum Fizyki Teoretycznej PAN będzie odpowiadać za wprowadzanie i rozwój technik wydajnego opisywania oraz minimalizowania błędów; rozwiązania firmy Creotech pozwolą stworzyć podsystem, który zredukuje błędy i poprawi działanie komputerów kwantowych. Podstawą działania będzie integracja klasycznego i kwantowego sprzętu oparta na niskim opóźnieniu jako podstawa poprawy działania technologii kwantowych dużej mocy - czytamy na stronie PCSS. Naukowcom z Uniwersytetu Łotewskiego przypadnie rola tworzenia i testowania kwantowych algorytmów.

Zobacz również:

Pierwsza z sześciu zapowiadanych instalacji europejskich komputerów kwantowych EuroHPC zlokalizowana w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym to najlepszy dowód na to, że jesteśmy w Polsce gotowi i aktywnie uczestniczymy w rozwoju krytycznych oraz przełomowych technologii kwantowych w skali całej Europy. Przyszła infrastruktura komputerów kwantowych w Europie budowana z aktywnym udziałem Polski będzie wspierać rozwój szerokiej gamy zastosowań technologii kwantowych o znaczeniu przemysłowym, naukowym i społecznym Europy, dodając nowe możliwości do istniejącej klasycznej infrastruktury superkomputerowej