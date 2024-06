Powstało nowe narzędzie antywirusowe dla komputerów Linux

Firma Kaspersky udostępniła użytkownikom komputerów Linux narzędzie do wykrywania i usuwania wirusów. Jest to miniskaner antywirusowy uruchamiany na życzenie użytkownika systemu, który nosi nazwę Virus Removal Tool for Linux (w skrócie KVRT).

Antywirus KVRT jest bezpłatny i obsługuje wszystkie dystrybucje Linuksa. Koncepcja dodatkowego skanera antywirusowego działającego wyłącznie na żądanie użytkownika nie jest nowa. Dodatkowe skanery działające na żądanie opracowała np. firma Trend Micro. Skanery na żądanie są przydatne do uzyskania szybkiego wstępnego sprawdzenia, czy system nie jest aby zainfekowany złośliwym oprogramowaniem. Istnieją inne jednorazowe narzędzia, takie jak chkrootkit lub rkhunter, które również mogą pomóc w ocenie stanu systemu Linux. Ponieważ coraz mniej producentów oferuje skanery antywirusowe działające pod Linuksem, nowo dostępny skaner z pewnością będzie przez wielu użytkowników takich komputerów wielu mile widziany. Oprogramowanie KVRT można uruchomić bezpośrednio po pobraniu pliku kvrt.run, który ma rozmiar 171 MB. Aplikacja wymaga uprawnień roota. Firma Kaspersky informuje, jakie są wymagania sprzętowe i programistyczne. Narzędzie można uruchomić na komputerach z co najmniej jednym GB wolnego miejsca na dysku, które zawierają procesor x86 i mają oczywiście dostęp do internetu. Kaspersky podaje, że aplikacja może skanować pamięć systemową, pliki oraz sektory startowe oraz wszystkie pliki systemu operacyjnego. Skanuje przy tym pliki dowolnego formatach, łącznie z plikami, które zostały zarchiwizowane. Zobacz również: Snowflake na celowniku hakerów

Użytkownicy Ubuntu 23.10 wezwani do aktualizacji systemu Nowe narzędzie firmy Kaspersky jest dostępne na oficjalnej stronie pobierania oto adres). Po pobraniu pliku, musimy mu nadać atrybut pliku wykonywalnego wpisując polecenie za pomocą polecenie chmod u+x kvrt.run. Aby uruchomić aplikację, klikamy pobrany plik prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Uruchom jako program lub wydać polecenie (z poziomu katalogu, w którym znajduje się plik: ./kvrt.run. Przed uruchomieniem aplikacji zostaniemy poproszeni o podanie hasła sudo. Firma przetestowała program na wielu różnych dystrybucjach, takich jak CentOS, Debian, Linux Mint, openSUSE Leap, Oracle Linux, Red Hat, SLES i Ubuntu, żeby wymienić tylko te najczęściej używane. Oprogramowanie skanuje system w poszukiwaniu znanego złośliwego oprogramowania i jeśli go znajdzie, oferuje jego usunięcie. Program nie jest niestety automatycznie aktualizowany. Jeśli chcemy skorzystać z najnowszych sygnatur wirusów, musiał ponownie pobrać aplikację z internetowej strony firmy Kaspersky.