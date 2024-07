Powstała pięciostopniowa skala mierząca inteligencję rozwiązań AI

OpenAI twierdzi, że stan rozwoju sztucznej inteligencji można mierzyć w pięciostopniowej skali, przy czym najwyższy piąty stopień odpowiada inteligencji człowieka. Uważa też, że na obecnym etapie rozwoju AI, jest ona bliska osiągnięcia drugiego poziomu.

Pierwszy, podstawowy poziom nosi nazwę Chatbots. Drugi poziom odpowiada możliwościom, jakie posiadają opracowywane obecni, bardziej zaawansowane konwersacyjne modele sztucznej inteligencji, które potrafią wykonywać standardowe prace biurowe. Jak już powiedziano, funkcjonujące obecnie boty AI są bliskie osiągnięcia właśnie drugiego poziomu, określanego roboczo jako poziom „Reasoners”. Tak określa się sztuczną inteligencję, która potrafi rozwiązywać podstawowe problemy i dysponuje wiedzą, jaką posiada wykształcony człowiek mający tytuł magistra.

Trzeciemu poziomowi firma OpenAI nadała tytuł „Agents”. Jest to sztuczna inteligencja, która może wykonywać rutynowe czynności przez kilkanaście dni kilka, zanim ktoś zorientuje się, że ma do czynienia z botem. Czwarty poziom nosi nazwę „Innovators”. To bardziej zaawansowana postać AI, która jest już w stanie opracowywać np. samodzielnie wynalazki w różnych dziedzinach nauki. No i wreszcie poziom piąty (Organizations), odpowiadający w stu procentach inteligencji człowieka.

Skalę inteligencji AI opracował działający w ramach OpenAI specjalny zespól informatyków i naukowców. Zastrzegają się oni iż w przyszłości mogą wprowadzać do niej istotne zmiany, kierując się postępem prac nad AI oraz uwagami zgłaszanymi na bieżącą przez pracowników firmy, jak również przez jej zarząd oraz klientów korzystających z usług botów ChatGPT.