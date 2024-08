Powstała najmniejsza na świecie bateria

Została zaprojektowana przez amerykański instytut badawczy MIT. Jest bardzo mała. Dość powiedzieć iż jest cieńsza od ludzkiego włosa i dlatego może zasilać nawet najmniejsze mikroroboty.

Jest to bateria cynkowo-powietrzna, która ma zaledwie 0,1 milimetra długości i tylko 0,002 milimetra grubości. Ma zdolność pobierania tlenu z powietrza i wykorzystywania go do utleniania cynku, generując wtedy prąd o napięciu 1 wolta.

Bateria składa się z elektrody cynkowej wchodzącej w interakcję z elektrodą platynową zatopioną w pasku polimeru o nazwie SU-8, który jest powszechnie stosowany w mikroelektronice. Elektrody wchodzą w interakcję z cząsteczkami tlenu znajdującymi się w powietrza. Wtedy cynk ulega utlenieniu i uwalnia elektrony, które płyną od jednej elektrody do drugiej, wytwarzając w ten sposób prąd.

Wielkość generowanego w ten sposób prądu jest wystarczająca do zasilania małych czujników lub miniaturowych siłowników. Mogą więc zasilać maleńkie ramię robota czy chipy pamięci, które przechowują zbierane przez roboty dane. Mogą też być instalowane w aparatach słuchowych, które dzięki nim mają bardzo małe rozmiary.

Baterie – zaprojektowane przez zespół naukowców pracujących pod przewodnictwem profesora Michael’a Strano - znajdą zastosowanie w medycynie. Będzie je można instalować w mikrorobotach krążących w ludzkim krwiobiegu, dostarczających człowiekowi insulinę lub umieszczających lekarstwo do określonego chorego miejsca. Co ważne, roboty takie będą budowane na bazie biokompatybilnych materiałów, które z czasem, po zakończeniu swojej misji, będą ulegały procesowi biodegradacji, znikając po prostu z ciała człowieka.