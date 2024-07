Poważne przemeblowanie zarządu firmy OpenAI

Microsoft podjął w ostatnich dniach zaskakującą decyzję. Korporacja ogłosiła bowiem iż zrzeka się funkcji obserwatora, jaką do tej pory pełnił jej przedstawiciel w zarządzie znanej firmy OpenAI.

W opublikowanym z tej okazji dokumencie możemy przeczytać, że w ciągu ostatnich miesięcy nastąpił jak to określono „znaczący postęp” w funkcjonowaniu tego ciała, co skłoniło dyrekcję firmy do uznania, że stanowisko obserwatora nie jest już potrzebne.

Posunięcie to następuje po tym, jak pod koniec zeszłego roku Microsoft objął w zarządzie stanowisko obserwatora bez prawa głosu. Miało to miejsce wtedy, gdy dyrektor generalny OpenAI (Sam Altman) ponownie przejął kontrolę nad firmą, która wprowadziła na rynek rewolucyjne rozwiązanie AI, jakim jest bot ChatGPT.

Wbrew wcześniejszym oczekiwaniom, również Apple zdecydowało się na podobny krok, nie przyjmować roli obserwatora w zarządzie firmy OpenAI. Nastąpiło to po niedawnym ogłoszeniu przez Apple integracji bota ChatGPT OpenAI z jego flagowymi urządzeniami. Zdarzenie te wydają się oznaczać iż zamiast tradycyjnych ról pełnionych w zarządach, OpenAI zmierza w stronę innego modelu współpracy z partnerami. Według rzecznika OpenAI, pod przewodnictwem nowo mianowanej dyrektor finansowej (Sarah Friar), firma będzie zamiast tego regularnie spotykać się ze swoimi kluczowymi partnerami. Dotyczy to zarówno firm Microsoft i Apple, a także kluczowych inwestorów.

Obecny ośmioosobowy zarząd OpenAI, z prawem głosu każdego z członków, składa się z jej szefa (Sam Altman), byłego sekretarza skarbu USA (Larry Summers), byłej dyrektor generalnej Fundacji Billa i Melindy Gatesów (Sue Desmond-Hellmann), byłego dyrektora NSA (Paul M. Nakasone), byłej prezes Sony America (Nicole Seligman), dyrektor generalnego firmy Quora (Adam D'Angelo) i dyrektor generalnego firmy Instacart (Fidji Simo). Przewodniczącym zarządu jest były dyrektor generalny firmy Salesforce (Bret Taylor).