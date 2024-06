Polskie firmy pod ostrzałem oprogramowania ransomware

Ta wiadomość jest wysoce niepokojąca. Jak wynika z badania noszącego nazwę „Ransomware w Polsce 2024”, przeprowadzonego dla firmy Sophos, co czwarta firma w Polsce została zaatakowana w zeszłym roku oprogramowaniem ransomare i większość ataków zakończyła się sukcesem hakerów.

Aż 38 proc. przedsiębiorstw nie posiadało odpowiednich zabezpieczeń i w momencie ataku musiało zapłacić okup za ponowny dostęp do danych. Skala cyberataków na firmy jest znacząca. Co czwarte przedsiębiorstwo w Polsce spotkało się z cyberatakiem, a co piąte padła ofiarą ataku z wykorzystaniem złośliwego oprogramowania ransomware.

Okazuje się, że odsetek ataków ransomware w innych krajach jest jeszcze wyższy niż w Polsce i wyniósł 59 proc. 28 proc. polskich firm deklaruje, że choć jeszcze nie doszło do ataku, to zdają sobie sprawę, że prędzej czy później może się to wydarzyć. Co alarmujące, aż 34 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie w przeszłości nie doszło do cyberataków i nie przewidują również takiej sytuacji w przyszłości.

Zobacz również:

Pocieszające jest to, że w Polsce 39 proc. zaatakowanych złośliwym oprogramowaniem firm uniknęło konsekwencji, gdyż atak został powstrzymany, zanim dane zostały zaszyfrowane. Jednak znaczna większość ataków zakończyła się sukcesem cyberprzestępców – aż 6 na 10 z nich. W połowie przypadków przestępcom udało się zaszyfrować dane, a w 1 na 10 incydentów uzyskali do nich dostęp.

Niemal jedna trzecia polskich firm jako narzędzie ataku wskazała na phishing. Jest to rodzaj oszustwa internetowego opartego na masowej rozsyłce wiadomości za pośrednictwem maila lub SMS, w której przestępca podszywa się pod inną osobę lub instytucję w celu wyłudzenia poufnych danych. W 26 proc. przypadków zawiodły luki w zabezpieczeniach systemów operacyjnych przedsiębiorstw, które były najczęstszą przyczyną ataków ransomware na świecie. Wśród przyczyn ankietowani z Polski wskazują również nielegalnie pozyskane dane uwierzytelniające (22 proc.).

„Krajobraz zagrożeń stale się zmienia, ale przestępcy stosują też wciąż metody, które sprawdzają się najlepiej, takie jak phishing. Badanie wskazało, że to najczęstsza „furtka” do systemu w przypadku ataków ransomware na firmy. Dlatego niezmiennie jednym z kluczowych działań ochronnych w przedsiębiorstwach jest edukacja. Zespół powinien być jak najlepiej zorientowany w zagrożeniach i sposobach ochrony oraz wyczulony na wszelkie sygnały alarmujące, że coś może być nie tak. Warto też regularnie przeprowadzać ćwiczenia i symulacje ataków, żeby każdy wiedział co powinien zrobić w przypadku incydentu”, mówi Chester Wisniewski, dyrektor ds. technologii w firmie Sophos.

Źródła: Sorota.pl; Sophos