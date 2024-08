Polskie firmy gotowe na AI. Wyniki badania

"AI już jest z nami. Tym, którzy się zdecydowali przetestować i zaimplementować AI, rozwiązania te przynoszą już konkretne korzyści" — mówi Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający i prezes zarządu HP Polska. Wyniki najnowszego badania zrealizowanego przez HP pokazują, że część firm w Polsce wdraża już rozwiązania AI, a pozostałe mają takie plany.

Czy dużo firm z Polski inwestuje w sztuczną inteligencję? Odpowiedź może niektórych zaskoczyć. Okazuje się, że 15% przedsiębiorstw nie ma nawet planów stosowania rozwiązań i narzędzi sztucznej inteligencji. Co z resztą? Aż 85% firm widzi w AI potencjał, który trudno zignorować. Można powiedzieć, że jesteśmy dopiero na początku drogi, jeśli chodzi o wdrażanie AI w polskich organizacjach, ale — co trzeba podkreślić — to wcale nie oznacza, że wdrożeń jest mało. "Jesteśmy już na etapie pomiędzy innowatorami a wczesnymi odbiorcami, którzy wdrażają sztuczną inteligencję u siebie" — mówi Andrzej Sowiński, dyrektor zarządzający i prezes zarządu HP Polska. "AI już jest z nami. Tym, którzy się zdecydowali przetestować i zaimplementować AI, rozwiązania te przynoszą już konkretne korzyści" — dodaje.

Wśród bieżących lub planowanych zastosowań AI najczęściej przez polskie organizacje wymieniane są obszary marketingu i sprzedaży (45%), analityki i Business Intelligence (41%) oraz automatyzacji procesów biznesowych (38%). Dlaczego akurat te segmenty? W obszarze analityki i BI sztuczna inteligencja pozwala na efektywne przetwarzanie i analizowanie ogromnych ilości danych. Dzięki temu możliwe jest identyfikowanie trendów, wzorców oraz przewidywanie przyszłych wyników. Firmy mogą podejmować bardziej świadome i trafne decyzje biznesowe. A co z marketingiem i sprzedażą? Tutaj AI również ma wiele do zaoferowania. Personalizacja ofert zwiększa zaangażowanie klientów oraz skuteczność kampanii marketingowych, a dodatkowo algorytmy AI analizują dane demograficzne, preferencje i zachowania klientów skuteczniej niż ludzie. Umożliwia to precyzyjne targetowanie oraz segmentację użytkowników. AI automatyzuje też wiele działań marketingowych, takich jak zarządzanie kampaniami reklamowymi czy obsługa klienta.

Korzyści wynikające z AI

Algorytmy AI mogą przejąć rutynowe i powtarzalne zadania, minimalizując ryzyko błędów ludzkich, a także zwiększając wydajność operacyjną. Dzięki temu pracownicy mogą skupić się na strategicznych i bardziej kreatywnych aspektach pracy. W efekcie AI nie tylko poprawia jakość i szybkość procesów, ale również przyczynia się do lepszego wykorzystania zasobów ludzkich w organizacji.

41% ankietowanych przyznaje, że ich firmy jeszcze nie wdrożyły rozwiązań AI, ale noszą się z takimi planami. To pokazuje, że technologia ta budzi coraz większe zainteresowanie. W niemal co trzecim badanym przedsiębiorstwie trwają już eksperymenty z AI w ograniczonym zakresie, a w nieco ponad 10% przypadków mówimy już o w pełni rozwiniętym projekcie wdrożeniowym (lub projektach). Co to oznacza w praktyce? W ponad 2/3 firm spośród tych, które mają już doświadczenia z AI, prowadzone są monitoring i ewaluacja efektywności rozwiązań. To niezbędne, by zrozumieć, jak AI wpływa na wyniki firmy i gdzie można jeszcze wprowadzić usprawnienia.

Gdzie firmy oczekują największych korzyści? W badaniu HP zapytało uczestników o obszary, w których oczekują największych korzyści z wdrożenia AI. Co wskazali? Największą popularnością cieszyły się odpowiedzi związane z działalnością operacyjną, co może oznaczać, że AI jest w pierwszej kolejności postrzegana jako środek do poprawy rentowności organizacji. Ponad połowa badanych wskazała "większą dokładność analiz", co w warunkach, gdy strategie rozwojowe i transformacyjne organizacji wyznacza podejście data-driven, nie jest zaskoczeniem. Czy to jedyne korzyści? Absolutnie nie. Rezultaty w postaci poprawy obsługi i doświadczeń klientów, obniżenia kosztów operacyjnych oraz poprawy wyników sprzedaży zgłaszało co najmniej 40% ankietowanych.

Zapytano również przedstawicieli organizacji, które pierwsze wdrożenia AI mają już za sobą, o rzeczywiste korzyści, jakie udało się odnotować. Tym razem rozkład odpowiedzi wyglądał nieco inaczej, a najwięcej wskazań uzyskały benefity "techniczne" – ten sam, najwyższy odsetek wskazań uzyskały odpowiedzi związane z poprawą wydajności przetwarzania dużych zbiorów danych oraz większą dokładnością analiz predykcyjnych. Dowodzi to, że AI ma ogromny potencjał. "Czeka nas gwałtowny skok wdrożeń i wzrost liczby rozwiązań AI na rynku" — zauważył Andrzej Sowiński. Dodał, że pewne zadania, zwłaszcza te wymagające dużej skali, wiele firm nadal będzie realizowało w chmurze, natomiast jeśli potrzebna jest większa ochrona danych i poufność, organizacje będą tworzyły odpowiednią infrastrukturę IT u siebie.

Gotowość technologiczna rodzimego biznesu

Aż 36% ankietowanych wskazało na brak odpowiedniej infrastruktury IT, jeśli chodzi o wdrożenia AI. Bez niej skuteczna obsługa narzędzi sztucznej inteligencji i związanych z nimi obciążeń staje się niemożliwa. Co to oznacza dla firm? Aby w pełni wykorzystać potencjał AI, niezbędne jest posiadanie solidnej i nowoczesnej infrastruktury technologicznej.

Poproszeni o ocenę gotowości technologicznej, w większości przypadków (38%) ankietowani wystawiali swoim organizacjom ocenę średnią. To pokazuje, że wiele przedsiębiorstw zdaje sobie sprawę, że są jeszcze daleko od optymalnych warunków. Co więcej, uwagę zwraca odsetek odpowiedzi, w których stan gotowości infrastruktury IT został oceniony jako "niski" lub "bardzo niski", przeważający nad odsetkiem ocen "bardzo wysoki" lub "wysoki" (odpowiednio 34 i 18%). Czy to oznacza, że firmy są świadome wyzwań, przed którymi stoją? Tak, a dodatkowo warto podkreślić, że firmy z Polski częściej i odważniej wprowadzają AI. "Można powiedzieć, że w naszym regionie wdrażanie AI odbywa się szybciej niż w bardziej konserwatywnych krajach" — komentuje Anna Ostafin, country category manager w HP.

AI to nie tylko zaawansowane algorytmy, ale także ogromne ilości danych, które muszą być przetwarzane i analizowane. Firmy potrzebują mocnych serwerów, szybkich łączy internetowych i nowoczesnych centrów danych. Bez tego AI pozostaje jedynie ambitnym planem na papierze. Środowiska i narzędzia AI cechują się zwiększonymi wymaganiami technicznymi, szczególnie w zakresie przetwarzania dużych zbiorów danych oraz trenowania modeli. Warto zastanowić się nad rozwojem własnej infrastruktury. Może nadszedł czas na inwestycje? To ważny krok, który pozwoli na efektywne wdrożenie AI i pełne wykorzystanie jej możliwości.