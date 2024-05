Polska w czołówce państw, które odniosą największe korzyści z wdrażania technologii AI

Największym beneficjentem sztucznej inteligencji będą w najbliższych latach Stany Zjednoczone, a kolejne miejsca zajmują Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Tak wynika z raportu „Wired for AI” opublikowanego pod koniec zeszłego tygodnia, który został wykonany przez EY i Liberty Global. Polska zajęła w tym badaniu w jednej z kluczowych kategorii oceny bardzo wysokie, bo siódme miejsce.

Badaniem objęto państwa należące do Unii Europejskiej oraz USA, Szwajcarię i Wielką Brytanię. Chodzi o parametr „Total Additional Productive Capacity”. Pokazuje on iż dzięki sztucznej inteligencji nasz kraju będzie w stanie zwiększyć w ciągu jednego roku produktywność odpowiadającą pracy 4,9 mln osób, co przekłada się na dodatkowe towary i usługi warte ogółem 90 mld USD (prym wiodą tu Stany Zjednoczone - 3520 mld USD, które wyprzedzają Niemcy - 920 mld USD).

Wracając do parametru “Total Additional Productive Capacity”, najlepszym wynikiem mogą się pochwalić Stany jednoczone (51 mln osób), kolejne miejsca zajmują Niemcy (13 mln), Wielka Brytania (9,8 mln), Francja (8,5 mln), Włochy (6,8 mln) i Hiszpania (6 mln). Raport podkreśla iż największe korzyści ze stosowania AI odniosą kraje o wysokim odsetku pracowników korzystających z sieci telekomunikacyjnych. To świadczy o tym, że pod tym względem Polska plasuje się również w światowej czołówce. Chodzi tu szczególnie o sieci 5G.

Goldman Sachs szacuje natomiast, że sztuczna inteligencja może doprowadzić w skali roku do wzrostu globalnych zysków gospodarczych na poziomie 7 bln dolarów, co stanowi równowartość dodatkowej pracy wykonywanej przez 120 milionów osób. Światowe PKB powinno wtedy wzrosnąć o 7%.