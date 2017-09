PoE w wersji bezprzewodowej

Znamy wszyscy technologię PoE (Power over Ethernet), która pozwala przesyłać w sieciach LAN przez to samo ethernetowe okablowanie miedziane (skrętka nieekranowana) zarówno dane, jak i zasilanie. Naukowcy opracowali podobną technologię, którą można stosować w sieciach WLAN.

Mobilne urządzenia mogą już oczywiście przesyłać dane drogą bezprzewodową oraz być w ten sam sposób doładowywane (chodzi o baterie). Są to jednak dwa oddzielne układy radiowe. Naukowcy postanowili sprawdzić, czy przez ten sam radiowy kanał, przez który baterie zainstalowane np. w tablecie są doładowywane drogą bezprzewodową , można również przesyłać dane.

Naukowcy doszli do wniosku, że technologia taka znalazłaby zastosowanie w urządzeniach IoT, które nie są wymagające zarówno pod względem szybkości transmitowania danych drogą radiową, jak i wielkości dostarczanej im w ten sam sposób mocy.

North Carolina State University udowodnili, że jest to możliwe. Wyniki swoich badań zawarli w dokumencie zatytułowanym “Ultra-high Data-rate Communication and Efficient Wireless Power Transfer at 13.56 MHz”. Dokument ten został niedawno opublikowany przez IEEE na witrynie IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters.

Naukowcom udało się transmitować dane przez ten sam radiowy kanał, przez który urządzenie (w tym przypadku tablet) było zasilane, z szybkością 3,39 Mb/s, a więc wystarczającą do przesyłania w trybie online danych video. Tablet był oddalony o 15 centymetrów od maty, która transmitowała do niego drogą bezprzewodową – przez ten sam kanał radiowy - zarówno zasilanie, jak i dane. Testy wykazały, wielkość dostarczanej tabletowi mocy spada zaledwie o nieco ponad 2% w momencie, w którym przez kanał radiowy zaczynają być również transmitowane dane.