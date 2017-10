Platforma “serverless computing” w wersji opracowanej przez Oracle

Korporacja zamierza wejść śmielej na rynek rozwiązań bazujących na technologii „serverless” i zaprezentowała wspierającą tę metodę przetwarzania danych platformę open source, nadając jej nazwę Fn.

Fn to platforma bazująca na kontenerach, którą można wdrażać zarówno w środowiskach on-premises (czyli w lokalnych centrach danych), jak i w chmurach. Platforma korzysta z kontenerów Docker (wersja 17.05 i nowsze edycje), a projektujący aplikacje deweloperzy mogą na razie pisać kod posługując się językiem Java. Oracle zapowiada, że w przyszłości będzie to również możliwe używając takich języków programowania, jak Go, Ruby, Python, PHP, i Node.js.

Jak sama nazwa na to wskazuje, Fn bazuje w dużym stopniu na funkcjach. Są to niewielkie bloki kodu, który realizuje najczęściej jedną prostą czynność. Deweloper może w prosty sposób projektować aplikację, która składa się z wielu następujących po sobie funkcji, które realizują razem jedno większe zadanie.

Technologia „serverless” przypisuje automatycznie każdej funkcji odpowiednie zasoby IT. Zautomatyzowany jest też proces skalowania aplikacji i projektujący ją deweloperzy płacą tylko za wspomniane wcześniej, stawiane do dyspozycji każdej funkcji FN, zasoby IT.

Dostawcą jednej z najpopularniejszych obecnie platform bezserwerowego przetwarzania danych jest firma Amazon Web Services (AWS Lambda). Oracle nie kryje, że projektując swoją platformę Fn miał na myśli właśnie to rozwiązanie, z którym zamierza rywalizować na tym rozwijającym się obecnie rynku, na którym jak na razie nie ma zbyt wielu graczu.