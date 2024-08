Platforma X zwiększa bezpieczeństwo użytkowników

Firma zaczęła w ostatnich dniach wprowadzać do swojej platformy społecznościowej nową opcję bezpieczeństwa, oferując użytkownikom urządzeń Android możliwość uwierzytelniania się za pomocą kluczy dostępu (passkey).

Użytkownicy urządzeń iOS mogą korzystać z takiej opcji od kilku miesięcy (została wdrożona w kwietniu tego roku). Klucze dostępu to nowa funkcja bezpieczeństwa, który wzmacnia ochronę konta. W przeciwieństwie do tradycyjnych haseł, klucze dostępu wymagają od użytkowników fizycznego dostępu do telefonu i korzystania z takich meto uwierzytelniania się, jak Face ID, Touch ID, PIN lub posiadanie fizycznego klucza bezpieczeństwa.

Opcja passkey znacznie utrudnia hakerom możliwość uzyskania zdalnego dostęp do kont. Zastępując stary system bazujących na nazwach użytkowników i hasłach, klucze dostępu zmniejszają ryzyko phishingu i innych zagrożeń. Działanie firmy X wpisuje się w szerszy trend, o czym świadczy fakt iż wiele dużych firm technologicznych wprowadziły w ostatnim czasie również taką metodę uwierzytelniania się.

Użytkownicy platformy, którzy chcą włączyć klucze dostępu, mogą to zrobić w prosty sposób. Wystarczy przejść w ustawieniach aplikacji do sekcji „Bezpieczeństwo i dostęp do konta”, wybrać opcję „Bezpieczeństwo”, a następnie klikną ikonę „Klucz dostępu”. Wprowadzenie kluczy dostępu jest alternatywą dla uwierzytelniania dwuskładnikowego opartego na SMS-ach (2FA), które firma usunęła dla użytkowników wersji darmowej w zeszłym roku.