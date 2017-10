Outsourcing pracowników IT: potencjał niewykorzystany?

Badanie przeprowadzone przez Computerworld pokazuje, że pomimo dynamicznego wzrostu rynku pracowników na wynajem ogromna część przedsiębiorstw nie zamierza korzystać z takiego sposobu pozyskania informatyków. Dostawcy body leasingu będą musieli włożyć wiele wysiłku, żeby rozwiać obawy potencjalnych kontrahentów.

Wynajem pracowników nie jest niczym nowym, jednak w kontekście specjalistów IT może wzbudzać kontrowersje oraz obawy. Mamy bowiem do czynienia z pracą związaną z wykorzystaniem krytycznych zasobów firmowych, takich jak technologiczne know-how organizacji czy informacje dotyczące specyfiki prowadzonych projektów. Potencjalne korzyści są jednak znaczące: obniżenie TCO, dostęp do unikatowych kompetencji czy elastyczność kosztowa to tylko wybrane przykłady. Czy obecny rynek dostrzega te możliwości i, co bardziej istotne, czy chce z nich skorzystać?

W ostatnich latach sukcesywnie wzrasta rola typowo usługowych form dostarczania informatyki. Według raportu „Computerworld TOP200”, rynek usług outsourcingu IT wzrósł z poziomu 2,08 mld zł w 2015 r. do 2,37 mld zł rok później, tj. o 13,9%. Jeszcze lepiej sytuacja prezentowała się na rynku chmurowym, który wzrósł o 20%, z poziomu 611 mln zł w 2015 r. do 731 mln zł rok później. Prawdziwa hossa była jednak widoczna w sprzedaży usług wynajmu specjalistów IT. Wartość tego rynku w roku 2016 wyniosła 612 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 21% w porównaniu do osiągniętego rok wcześniej wyniku 484 mln zł.

Outsourcing IT nadal dla nielicznych

Aż 74,58% uczestników badania wskazało, że ich organizacje nie korzystają z usług typu body leasing. 70,34% ogółu badanych deklaruje, że nie zamierza z niego korzystać w przyszłości. Tylko 4,24% firm, które obecnie nie leasingują specjalistów, bierze pod uwagę ten sposób pozyskania pracowników.

Sama dynamika wzrostu pokazuje chłonność rynku w tym segmencie, który prawdopodobnie mógłby rosnąć jeszcze szybciej, gdyby dostawcy usług byli w stanie skutecznie odpowiedzieć na obawy biznesowe swoich potencjalnych klientów. W badaniu redakcji „Computerworld” przeprowadzonym we wrześniu 2017 r. na próbie 118 dyrektorów ds. informatyki jedynie 1,69% respondentów udzieliło odpowiedzi, że outsourcowani pracownicy IT stanowią podstawę funkcjonowania ich działów ich IT. Znacznie więcej uczestników badania, bo 23,73% , zadeklarowało, że tego typu specjaliści uzupełniają firmowe zasoby. W tej grupie zdecydowaną większość stanowiły firmy zatrudniające do 250 pracowników (66,67%). Co ciekawe, w przypadku pozostałych firm aż 60% tego typu odpowiedzi przypadło na organizacje największe (powyżej 2000 pracowników).

Intensywne korzystanie z body leasingu przez największe organizacje może świadczyć, że decyzje o takiej formie pozyskiwania pracowników nie zależą od lokalnej kadry zarządzającej. 83% firm o największym zatrudnieniu to organizacje o zagranicznym kapitale, działające globalnie, w których zawsze ważne jest ograniczanie kosztów operacyjnych. Zwiększa to skłonność do korzystania z rozwiązań bardziej efektywnych kosztowo oraz elastycznych w stosunku do długoterminowych zobowiązań (długość kontraktu, zobowiązania dodatkowe, świadczenia dodatkowe, urlopy czy nieprzewidziane zwolnienia lekarskie).

W przypadku organizacji mniejszych i średnich istotny argument na rzecz wynajmu pracowników IT stanowi większa swoboda w podejmowaniu niezależnych decyzji, a co za tym idzie, większa otwartość na nowe rozwiązania, które mogą przełożyć się na wzrost konkurencyjności i wymierne korzyści biznesowe. Kilka z nich wymienia Rafał Sudoł, doradca zarządu firmy Britenet: „Firmy korzystające z leasingu specjalistów z pewnością mogą się spodziewać zwiększenia efektywności pracy w IT. Ten model współpracy daje łatwy dostęp do wysokiej klasy specjalistów, dostęp do wiedzy i doświadczenia, czyli kluczowych czynników sukcesu przy realizacji projektów IT. Pracujemy nie tylko z dużymi firmami, ale również ze średnimi i start-upami, które dostrzegły spójność takiego działania ze swoją strategią. To pozwoliło jednym naszym klientom przeskoczyć konkurencję, a innym utrzymywać status lidera”.

Powody braku zainteresowania usługami wynajmu specjalistów IT

Wśród organizacji, które nie korzystają i nie planują korzystać z outsourcingu pracowników IT, aż 69,88% jako powód podaje fakt, że wewnętrzne zasoby firmy wystarczają na pokrycie potrzeb związanych z realizacją bieżących projektów. Organizacje te nie dostrzegają więc dostatecznej biznesowej wartości w pozyskiwaniu pracy specjalistów na zasadach outsourcingu. W ich ocenie potencjalne korzyści nie są w stanie przechylić szali, na której znajdują się zagrożenia i ryzyka. I nie ma tu zasadniczego znaczenia, czy są one realne czy nie. Istnienie pewnej blokady biznesowej jest faktem. Jej zmniejszenie będzie wymagać od dostawców działań po stronie dostawców. Obojętnie, czy informacyjnych, czy też polegających na wdrożeniu zmian dotyczących zakresu świadczonych usług oraz gwarancji na wypadek wystąpienia problemów.

Istotnym powodem braku zaufania do usług wynajmu specjalistów IT jest obawa przed wyciekiem własności intelektualnej przedsiębiorstwa (19,28%). Wynika z faktu, że tajemnice firmy, przekazywane są w ręce pracowników zewnętrznych, niezwiązanych wcześniej z firmą i jej kulturą organizacyjną.

Istotnym powodem braku zaufania do usług wynajmu specjalistów IT jest obawa przed wyciekiem własności intelektualnej przedsiębiorstwa (19,28%). Konsekwencje tego typu zdarzeń mogą być oczywiście dotkliwe: konieczność przeznaczenia środków na naprawę luk i błędów, zadośćuczynienie klientom, nadszarpnięta reputacja, spadek sprzedaży, zakłócenia w zarządzaniu codzienną pracą firmy, sankcje prawne, pozwy ze strony udziałowców itd.

Strach dotyczący wycieku danych w odniesieniu do usług wynajmu pracowników IT wynika z faktu, że tajemnice firmy, na które składają się szczegóły realizowanego projektu, przekazywane są w ręce pracowników zewnętrznych, niezwiązanych wcześniej z firmą oraz jej kulturą organizacyjną. Wynikające z tego ryzyko można ograniczać chociażby poprzez fragmentaryzację projektów i udostępnianie firmom zewnętrznym jedynie wybranych elementów. Innym sposobem jest przeprowadzanie cyklicznego audytu. Dzięki temu zyskamy pewność, że jeśli wystąpi problem, zakontraktowany dostawca na pewno sobie z nim poradzi. Tego typu działania pozwalają też sprawdzić, czy partner postępuje w zgodzie z zasadami i procedurami bezpieczeństwa ustalonymi na początku współpracy.

Wśród innych, mniej istotnych powodów niechęci do korzystania z usług leasingu pracowników IT, respondenci wymieniają: niedostateczną elastyczność modeli rozliczeniowych, zbyt wysokie TCO wynajmu specjalistów IT w stosunku do alternatywnych sposobów ich dostarczenia (obydwa po 7,23%), strategię rozwoju IT zakładającą migrację do chmury w zakresie posiadanych zasobów oraz politykę przedsiębiorstwa zabraniającą wykorzystywania zewnętrznych usługodawców (w obu przypadkach 6,02%).

Branża outsourcingu pracowników IT rośnie dynamicznie i zapewne trend ten będzie się nasilał w kolejnych latach. Jak bardzo dynamiczny będzie to wzrost, zaleć będzie głównie od tego, jak sprawnie dostawcy usług zdołają zaadresować obawy swoich potencjalnych klientów.