Ochrona danych w hotelach i na lotniskach

Niedawny atak na sieci WIFI o nazwie KRACK czy Darkhotel sprzed kilku lat powinny utwierdzać nas w przekonaniu, że korzystanie z VPN to nie ekstrawagancja, ale nieodzowny element bezpieczeństwa. Szczególnie, gdy podczas podróży służbowej do stracenia mamy więcej, niż prywatne zdjęcia w chmurze.

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo w internecie nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Codziennie zostawiamy w sieci ogromne ilości śladów, które właściwie zebrane i przeanalizowane mogą stać się bronią przeciwko nam i źródłem cennych informacji dla cyberprzestępców- adresy mailowe, hasła, numery kart płatniczych, przyzwyczajenia w sieci. Z jednej strony cieszy coraz większy dostęp do internetu i rosnące ilości darmowych punktów dostępowych, z drugiej zaś należy zwracać szczególną uwagę, gdzie i w jaki sposób podłączamy się do sieci. Publiczne sieci WIFI coraz częściej narażone są na ataki, czy- bardziej precyzyjnie – narażeni są na nie użytkownicy, którzy poprzez otwarte WIFI łączą się ze światem. Pomocą w walce z zagrożeniami są wirtualne sieci prywatne. Najlepsze VPN potrafią całkowicie ukryć nas i nasze dane w gąszczu internetu.

Informacja stała się obecnie bronią. Przejęcie wrażliwych danych o przedsiębiorstwie i umiejętne wykorzystanie ich, może w skrajnych przypadkach doprowadzić nawet wielki biznes na skraj bankructwa (https://pl.vpnmentor.com/blog/jak-zapobiegac-atakom-internetowym-przewodnik-dla-malych-srednich-firm/).

Takie rzeczy realnie dzieją się wokół nas, nie tylko w filmach sensacyjnych.

Jedną z grup ludzi, którym wykradzenie danych może mieć wpływ na sytuację w ich firmach, są podróżujący biznesmeni. Menedżerzy w służbową podróż zabierają firmowe notebooki i telefony, lub utrzymują kontakt z organizacją korzystając z prywatnych urządzeń. W jaki sposób dane ich firm mogą być narażone na przechwycenie czy szpiegowanie?

Dzieje się tak najczęściej za sprawą łączenia się podróżujących z ogólnodostępnymi WIFI w miejscach takich jak lotniska czy hotele (https://pl.vpnmentor.com/blog/dlaczego-naprawde-musisz-przestac-korzystac-z-publicznych-sieci-wifi/). Choć niektóre hotele dysponują sieciami na wpół publicznymi, o lepszej ochronie niż otwarte sieci publiczne, jednak przypadek ataków Darkhotel z 2014 roku pokazuje, jak dalece hakerzy wyspecjalizowali się w atakach również na tego typu sieci. Zagrożenie Darkhotel zbierało żniwa przez kilka lat na całym świecie. Schemat ataku polegał na zapuszczaniu poprzez sieć hotelową trojana (uaktualnienie oprogramowania) z góry upatrzonym top menedżerom, którzy byli w podróży służbowej. Cyberprzestępcy obserwowali hotelową sieć, czekając na moment logowania się do niej ofiary.

Jeszcze bardziej narażeni na ataki są podróżni korzystający z WIFI na lotniskach. Często długie minuty oczekiwania na przesiadkę powodują, że po zalogowaniu się do sieci lotniska często podróżujący „z nudów” zaczynają odwiedzać wiele miejsc osobistych i służbowych – konta bankowe, pocztę email, pliki firmowe, nieświadomi zagrożenia, na jakie właśnie sami się wystawili.

Oczywiście, każdy z nas ufa zabezpieczeniom, które posiada w telefonie czy komputerze, choćby firewallom, ale czy to wystarczy? Co prawda firewall uchroni nas przed próbą nieuprawnionego dostępu do naszego urządzenia z zewnątrz, ale nie są w stanie ochronić danych, które znajdują się w sieci.

Co zatem pomoże? Na pewno VPN, wirtualna sieć prywatna.

Według badania Global Web Index, ponad ¼ użytkowników internetu na świecie używa lub próbowało używać usługi VPN. Co ciekawe, 1/3 użytkowników nie wie, czym jest VPN i do czego służy. Dlatego, w dobie cyberzagrożeń, warto edukować społeczeństwa i zachęcać do skutecznych form zabezpieczeń.

VPN, będący usługą tworzącą prywatny, zaszyfrowany tunel do przesyłu danych w sieci, może być wykorzystywany na wiele sposobów. Prywatnie może posłużyć do np. oglądania za granicą ograniczonych terytorialnie serwisów internetowych, do surfowania w sieci praktycznie anonimowo (choć coraz częściej . Jest też bezpiecznym sposobem na przeglądanie poczty czy stanu konta po podłączeniu się do darmowych, otwartych sieci WIFI, pozwala też ściągać pliki nie narażając użytkownika na ataki typu malware.

W biznesie VPN pełni istotną rolę w polityce cyberbezpieczeństwa.

Wiele firm właśnie poprzez VPN prowadzi komunikację rozproszonych geograficznie struktur organizacyjnych i tym kanałem komunikuje się z podróżującymi pracownikami, poprzez VPN dając im dostęp do firmowych plików czy kont.

W dobie cyberzagrożeń i pojawiania się w sieci nowych rodzajów przestępstw, usługa VPN wyda się być dobrą ochroną naszych danych prywatnych i służbowych.

Szczególnie, gdy jej koszty stają się obecnie coraz niższe – za równowartość kilku dolarów miesięcznie każdy użytkownik internetu może kupić najlepszy VPN i skutecznie zabezpieczyć się przed atakami sieciowymi.