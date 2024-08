OVHCloud z nowym dyrektorem sprzedaży

Rafał Wójcik pokieruje sprzedażą OVHcloud w regionie CEE. W tej firmie pracuje od lipca 2024 roku. Wcześniej był Wiceprezesem ds. Współpracy Międzynarodowej w VM.PL Software House.

Rafał Wójcik, to doświadczony menedżer w zarządzaniu zespołami i prowadzeniu międzynarodowych negocjacji. Nowy dyrektor sprzedaży przez lata budował swoją karierę, zasiadając w zarządach i radach nadzorczych spółek, co pozwoliło mu zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu strategii sprzedażowych oraz dogłębnie poznać specyfikę rynków IT w Polsce i za granicą.

„Dołączenie do OVHcloud to dla mnie ekscytujące wyzwanie. Polska oraz cały region CEE jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków technologicznych w Europie, a OVHcloud ma tutaj ogromny potencjał wzrostu. Moim celem jest nie tylko zwiększenie udziału firmy w rynku, ale także budowanie silnego, zmotywowanego zespołu, który będzie liderem w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań chmurowych dla przedsiębiorstw” – podsumował Rafał Wójcik, CEE Sales Director, OVHcloud.

„ Jesteśmy przekonani, że unikatowe doświadczenie Rafała i jego globalna perspektywa przyczynią się do dalszego rozwoju OVHcloud. Imponująca kariera, obejmująca współpracę z partnerami biznesowymi z ponad 60 krajów to cenny kapitał doświadczania różnorodności kulturowej i jej wpływu na strategie sprzedażowe. Ta ekspertyza pozwoli nam lepiej adresować potrzeby klientów, zwłaszcza w konsekwentnym uruchamianiu kolejnych Local Zones, po już otwartych m.in. w Amsterdamie, Brukseli, Madrycie, Pradze i Zurychu” – dodał Robert Paszkiewicz, Wiceprezes OVHcloud odpowiedzialny za region CEE.

Nowy szef sprzedaży OVHcloud za cele rozwoju obiera m.in.:

• Analizę potrzeb klientów w regionie CEE i dostosowywanie rozwiązań do lokalnych wymagań rynkowych.

• Zwiększenie świadomości i przewag z chmury wśród firm w regionie.

• Inwestowanie w rozwój zespołu sprzedażowego, wspieranie talentów i budowanie zmotywowanej, wysoko wykwalifikowanej kadry.

• Skupienie się na budowaniu długotrwałych, partnerskich relacji z obecnymi klientami, równolegle z pozyskiwaniem nowych, w oparciu o zaufanie, z którego znane jest OVHcloud.

• Śledzenie trendów technologicznych, tworzenie innowacyjnych rozwiązań chmurowych oraz promowanie ekologicznego podejścia OVHcloud, w tym efektywności energetycznej centrów danych chłodzonych cieczą.

• Dążenie do wzrostu sprzedaży i rozwoju rynku w 19 krajach Europy Środkowo-Wschodniej celem uczynienia OVHcloud preferowanym dostawcą rozwiązań chmurowych w regionie.