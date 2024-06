Nvidia AI Computing by HPE – wspólna oferta rozwiązań do obsługi środowisk AI

HP Enterprise i Nvidia przedstawiły portfolio wspólnie opracowanych rozwiązań mających umożliwiać firmom szybsze wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji.

- Generatywna AI ma ogromny potencjał, by przyspieszyć transformację biznesu. Jednak poziom skomplikowania obecnych technologii AI wiąże się ze zbyt wieloma ryzykami i barierami, które spowalniają ich powszechną adopcję w przedsiębiorstwach i mogą zagrozić najcenniejszemu majątkowi firmy, jakim są jej dane – powiedział prezes zarządu HPE, Antonio Neri. – Aby uwolnić ogromny potencjał generatywnej AI, HPE i Nvidia wspólnie opracowały chmurę prywatną pod kątem sztucznej inteligencji, umożliwiając firmom skoncentrowanie się na opracowywaniu nowych przypadków użycia AI na rzecz zwiększenia produktywności i wykorzystania nowych strumieni przychodów.

- Generatywna sztuczna inteligencja i szybsze obliczenia umożliwiają kompleksową transformację, ponieważ do rewolucji dołączają wszystkie branże – skomentował Jensen Huang, prezes Nvidii. – Nvidia i HPE jeszcze nigdy tak głęboko nie zintegrowały swoich technologii. Dziś, łącząc cały stos obliczeniowy Nvidia AI z technologią chmury prywatnej HPE, jesteśmy w stanie wyposażyć klientów korporacyjnych i specjalistów zajmujących się AI w najbardziej zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową i usługi pozwalające poszerzyć granice zastosowań sztucznej inteligencji.

Zobacz również:

Kluczowym komponentem oferty Nvidia AI Computing by HPE jest rozwiązanie HPE Private Cloud AI, które ma zapewniać integrację narzędzi sztucznej inteligencji, technologii sieciowych i oprogramowania Nvidii z pamięcią masową, rozwiązaniami obliczeniowymi i chmurowymi HPE GreenLake.

HPE Private Cloud AI zawiera m.in. samoobsługowe rozwiązanie chmurowe z zarządzaniem pełnym cyklem życia i korzysta z kopilota AI OpsRamp. Obejmuje ponadto takie elementy, jak: obsługa wnioskowania, dostrajania i obciążeń Retrieval Augmented Generation AI i funkcje kontroli prywatności danych, bezpieczeństwa, przejrzystości i governance.

HPE Private Cloud AI zapewnia w pełni zintegrowany stos infrastruktury dla AI, w tym rozwiązanie sieciowe Nvidia Spectrum-X Ethernet, HPE GreenLake for File Storage i serwery HPE ProLiant ze wsparciem dla platform Nvidia L40S, Nvidia H100 NVL Tensor Core i GH200 NVL2.

Podstawą proponowanego stosu oprogramowania do AI i danych jest platforma software’owa Nvidia AI Enterprise, przyspieszająca analizę danych i usprawniająca opracowywanie i wdrażanie do produkcji kopilotów oraz innych zastosowań GenAI. Zawiera również mikrousługi wnioskowania Nvidia NIM, optymalizujące wydajność wnioskowania i zapewniające płynne przejście od prototypu do wdrożenia produkcyjnego modeli AI do różnych zastosowań.

Uzupełnieniem warstwy aplikacyjnej jest oprogramowanie HPE AI Essential – zestaw narzędzi do AI i danych, które zapewniają elastyczne rozwiązania, ciągłe wsparcie i usługi takie jak np. compliance dla danych i modeli czy funkcje zapewniające zgodność, przejrzystość i powtarzalność w całym cyklu życia AI.

Rozwiązanie HPE Private Cloud AI ma być powszechnie dostępne jesienią 2024 r. w czterech konfiguracjach o różnej skali.

Wszystkie produkty i usługi wchodzące w skład NVIDIA AI Computing by HPE będą wprowadzane na rynek w ramach wspólnej strategii, obejmujjącej zespoły sprzedażowe i partnerów handlowych, szkolenia oraz globalną sieć integratorów systemów — w tym Deloitte, HCLTech, Infosys, TCS i Wipro.