Nowy country manager Red Hat w Polsce

Red Hat powołał Lubomira Stojka na stanowisko country managera w Polsce. Będzie odpowiedzialny za rozwój i realizację strategii sprzedaży, a także wzmacnianie pozycji firmy w kraju.

Lubomir Stojek jest związany z branżą IT od ponad 25 lat. Doświadczenie w obszarze sprzedaży i wdrażania systemów IT zdobywał m.in. w Fujitsu i Hewlett-Packard. W Gartner Polska zajmował się strategicznym doradztwem dla dużych spółek z polskiego sektora ICT. Dołączył do Red Hat w marcu 2018 roku, gdzie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań marki dla sektora TME w Europie Wschodniej. Stanowisko country managera objął 1 lipca 2024 roku.

"Cieszę się, że zaczynam pełnić nową funkcję w tak interesującym dla Red Hat czasie. Nasze platformy wykorzystujące AI są dostosowane do potrzeb firm i pomagają im w budowaniu oraz rozwijaniu aplikacji obsługujących sztuczną inteligencję. Pozwala to działać wydajniej, zwiększać zaangażowanie użytkowników i dostarczać lepsze produkty oraz usługi. Red Hat OpenShift to hybrydowa platforma chmurowa ceniona przez klientów nie tylko jako rozwiązanie do opracowywania i wdrażania aplikacji opartych na kontenerach i AI, ale także jako nowoczesna platforma do wirtualizacji. Z niecierpliwością czekam na współpracę z naszymi klientami i partnerami, aby zapewnić im najwyższy poziom usług, który pozwoli spełnić ich potrzeby biznesowe" - mówi Lubomir Stojek, country manager Polska w Red Hat.

